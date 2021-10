‘Brandstofkorting voor agrariërs kwam nimmer van de grond’

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft begin dit jaar bekendgemaakt, dat agrariërs zich op het ministerie konden registreren om in aanmerking te komen voor een brandstofcompensatie. Deze korting hield in, dat agrariërs de SRD1 verhoging op de government take niet hoefden te betalen en dat zij op elke liter benzine, SRD 0.50 korting zouden krijgen. VHP-parlementariër en landbouwer Mahinder Jogi, zegt tegenover de krant, dat de korting nimmer van de grond is gekomen. ‘’Agrariërs hebben nul cent uit de zogeheten compensatie gehad”, zegt Jogi. Eerder hadden landbouwers aangehaald, dat de agrarische sector een zware periode doormaakt door de verhoging van de government take. Sindsdien dreigt de sector volgens hem achteruit te gaan.

Om in aanmerking voor de brandstofkorting te kunnen komen, moesten de agrariërs zich registreren op LVV. Deze korting zou volgens LVV-minister Parmanand Sewdien via de belastingen worden verrekend. Echter is dit volgens Jogi tot nu toe niet gebeurd.

‘’Niemand weet nu wat er moet gebeuren. LVV die deze zaken in orde zou moeten maken, laat het helemaal afweten.‘’ Volgens Jogi zijn het alleen Surinamers die het volle pond betalen, terwijl buitenlandse bedrijven allerlei zaken via de regering gedaan krijgen.

‘’Surinamers betalen het volle pond, hoe wil je dan een goedkoop product verkopen? Het zal niet lang meer duren, dat de sector ineenstort of alles wat landbouw betreft geïmporteerd moet worden. Maar zoals zaken er nu uitzien, voert LVV geen enkel beleid, dat de sector gezond kan maken. We hebben niets persoonlijks tegen de minister, maar het is het beleid dat beter gevoerd moet worden”, aldus Jogi.

door Orsilia Dinge