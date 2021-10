Verwaarlozing agrarisch sector wordt ook door regering gestimuleerd

De agrarische sector is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Landbouwers kijken reeds enige tijd uit naar een financiële injectie vanwege de regering of een gedoogbeleid, dat nieuw leven in de sector kan blazen. VHP-parlementariër en landbouwer Mahinder Jogi, zegt tegenover de krant, dat de sector helemaal is verwaarloosd en dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), weinig eraan doet deze sector weer op de rails te krijgen. Niet alleen LVV, maar ook de rest van de regering doet volgens hem niet voldoende als het op de agrarische sector aankomt. Volgens Jogi is het voorstel, om met een plan voor agrariërs te komen, reeds meerdere malen in het parlement gedaan, en toch blijft de regering in gebreke op te treden. Zolang de problemen die in de sector spelen, niet breedvoerig opgelost worden, kan er volgens Jogi niet veel aan gedaan worden om producten betaalbaar te maken voor de samenleving. Jogi legt uit, dat elk probleem een kettingreactie vormt op de prijzen van landbouwproducten. De VHP-parlementariër gelooft er heilig in, dat de verwaarlozing van de agrarisch sector, ook door de regering Santokhi-Brunwijk wordt gestimuleerd.

‘’Er wordt helemaal geen goed beleid op de problemen losgelaten.

Een simpel voorbeeld hiervan is, de prijs die betaald moet worden voor chemicaliën, pesticiden en meststoffen. Deze producten zijn in de afgelopen jaren met bijkans 400% gestegen. Ook de verhoogde brandstofprijzen nekken de landbouwers. De regering, met name de LVV-minister, is tig keren gevraagd op te treden. Maar zolang deze zaken nog spelen, kunnen prijzen niet omlaag worden gebracht”, zegt Jogi.

Landbouwers aan hun lot overgelaten

Doordat landbouwers geen compensatie van de regering krijgen, het ontberen van een financiële kas waar zij voor redelijke leningen terecht kunnen, moeten zij volgens Jogi met het weinige dat ze ter beschikking hebben, zaken doen. ‘’Op deze manier zal de productie uit de agrarische sector nooit goed opgang komen. Dit is geen ontwikkeling voor de sector. Het is ook vaak in het parlement aangehaald, dat de sector financiële hulp nodig heeft, echter blijft zowel de regering als LVV in gebreke dit te bewerkstelligen”, aldus Jogi. Volgens Jogi was die Landbouwbank één van de juiste plekken, waar landbouwers terecht konden voor hulp. Echter is deze bank door de vorige regering opgedoekt. ‘’En de huidige regering maakt ook geen aanstalten met een oplossing te komen.‘’

Invoerrechten

In Suriname geldt er heffing op de invoerrechten voor landbouwproducten. Dit is volgens Jogi één van de grootste problemen, waarmee de sector te maken heeft. ‘’Indien die heffing zou worden weggenomen, zouden agrarische producten goedkoper kunnen zijn. Dit zijn de kleine dingen die in orde gemaakt zouden moeten worden. Indien deze in orde zijn, zullen agrariërs minder van de regering vragen. Maar zoals zaken er nu uit zien, zijn landbouwers compleet aan hun lot overgelaten.‘’

-door Orsila Dinge-