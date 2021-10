Belem: ‘Constatering één coronageval van Delta-subvariant’

Ontdekking via sneltest en RT-PCR-protocollen onmogelijk

Onlangs is door Braziliaanse gezondheidsdeskundigen geconstateerd, dat de AY-33-subvariant van de Deltavariant in de hoofdstad Belem van de staat Pará aan het circuleren is. Gezondheidsdeskundigen hebben ziekenhuizen als gevolg hiervan erop gewezen onmiddellijk door te geven als er COVID-19-gevallen uit andere staten of landen zich voordoen. Volgens voormelde deskundigen is de Delta-subvariant een zeer zorgwekkende, omdat deze mogelijk niet gedetecteerd kan worden door een sneltest en of RT-PCR-protocollen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in een publicatie gesteld, dat de subvariant geconstateerd werd, nadat besmette patiënten in Belém getest waren. Als uitkomst werden 116 positieve monsters van het SARS-CoV-2-virus geconstateerd. In de analyse werd ook een monster van Delta AY.33 ontdekt.

De gezondheidsdeskundigen hebben vervolgens ook de balans opgemaakt van de analyses van COVID-19-gevallen die de afgelopen drie maanden zijn uitgevoerd.

In juli en augustus werden 1.612 coronagevallen gemeld in Belém. Tweeënzeventig (4%) monsters van symptomatische patiënten die positieve RT-PCR presenteerden, werden opgestuurd voor verder onderzoek, wat resulteerde in 84,7% van de monsters veroorzaakt door de Gammavariant, terwijl die van de Deltavariant 9,7% vertegenwoordigden. Er werden ook Bèta- en Zetavarianten vastgesteld, elk voor 2,8%.