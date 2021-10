Tsang: ‘Regering heeft gefaald zonder een plan’

Stephen Tsang (NDP) is van mening dat de regering heeft gefaald zonder een beleid en een plan om de covid-19 crisis te managen. Tsang heeft bij de laatste DNA-vergadering kanttekeningen geplaatst bij het vermeend onsamenhangend beleid op Volksgezondheid. De president heeft daarna op 13 oktober opdracht gegeven aan de stakeholders binnen drie maanden een covid crisisplan op te stellen. “Gelukkig hadden ze al één klaar, maar het bevestigt wel dat de regering het afgelopen anderhalf jaar geen covidplan had. Dat kunnen we zien aan het adhoc en zigzag beleid dat is gevoerd.

Vóór de verkiezingen zou er een covidplan zijn en was er een eigen covid team. Dat was de zoveelste misleiding. Ondertussen hebben we meer dan duizend burgers verloren aan covid en de cijfers zijn niet rooskleurig”, stelde Tsang.

Hij deelde mee dat de covid en reguliere zorg kapot zijn geslagen. Volgens hem was er geen plan, en is er niks gedaan om de druk op de zorg te verlichten. Tsang zei dat integendeel het luchtruim werd opengegooid terwijl we nog in de derde golf zaten, scholen zijn geopend terwijl de bezettingsgraad boven de 40% was, met een Delta variant was het laatst nog 50%. “Wetende dat thuisisolatie niet werkt worden de covid positieven nu toch naar huis gestuurd met als gevolg dat hele gezinnen besmet raken. De minister heeft versoepeld en legt de verantwoordelijkheid bij de samenleving”, zei Tsang. Hij vroeg zich af hoe de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid bij een volk gelegd kan worden dat niet eens kan uitkomen met boodschappen doen en nog minder gezonde voeding kan kopen om de weerstand op te bouwen.

“De Cubaanse artsen zijn weggestuurd terwijl u wist dat de druk op het medisch personeel zou blijven toenemen. Huisartsenposten zijn gesloten zonder een goed alternatief voor mensen in de verre districten”, zei Tsang. Hij haalde aan dat de Medische Zending nu een tekort heeft van 10 artsen. Door de minister wordt als reden opgegeven dat er een torenhoge schuld was achtergelaten door de vorige regering. Volgens Tsang is dat niet waar. Hij deelde mee dat de schuld aan de Cubaanse artsen USD 2.250.300 bedroeg en alleen voor de periode april 2020 tot augustus 2021. Hij vroeg zich daarom af hoezo de vorige regering een schuld heeft achtergelaten en waarom er geen geld is om de artsen te betalen.

“Er is wel USD 11 miljoen voor een nieuwbouw voor Volksgezondheid. Is een nieuwbouw belangrijker dan de Volksgezondheid? Er was USD 650.000 voor een SLM kist, die amper twee maanden daarna is teruggeven. Dat is weggegooid geld om het luchtruim open te houden met het gevaar dat er meer varianten geïmporteerd worden. Er was USD 2.4 miljoen goedgekeurd om een grondhuur terrein terug te kopen voor zaaizaad. Een peperdure Mercedes van 89.000 euro voor de ambassadeur in Holland. SRD 750.000 om de telefoonrekening van de minister te betalen”, somde Tsang op en vroeg zich af of al deze dingen belangrijker zijn dan de volksgezondheid.