Bousaid: ‘Suriname breekt hoofd over oplossing IMF vraagstuk’

De monetair econoom drs. Jim Bousaid ging onlangs in het programma Magazine 4 in op enkele zaken betrekking hebbende op onze financiële positie en de onderhandelingen die moeten leiden tot herschikking van onze externe schulden. Vanaf juli dit jaar is de regering bezig met de verschillende schuldeisers te onderhandelen, zodat alle be-talingsafspraken worden nagekomen en of uitstel gevraagd. De ontwikkelingen rondom de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), verlopen volgens Bousaid niet zo snel als de regering gehoopt had. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, gaat het nog steeds om een brief van China. Het IMF heeft gesteld dat China als schuldeiser, in een schrijven moet aangeven, het volledig eens te zijn met de parameters van de debt sustainabilty analyse, die is uitgezet in het herstructureringsprogramma van Suriname. Tot nu toe heeft het IMF geen duidelijk schrijven hieromtrent van China ontvangen, hetgeen de vertraging tot gevolg heeft. “Suriname zit zijn hoofd te breken, omdat wij niet de macht en of de kracht hebben dit vraagstuk op te lossen. Het is de verantwoordelijkheid van onze president zich nu rechtstreeks bezig te houden met het vraagstuk met betrekking tot de steun vanuit het IMF”, aldus Bousaid.

Hij vertelde dat er in feite al een verklaring is afgegeven, maar het IMF wil een verregaande verklaring, wat het in feite noemt ‘parameters van het schuldherstructureringsplan’, onderschreven door China en India. Bousaid zei dat China, wereldwijd op alle landen vorderingen heeft. Wanneer de afspraken met de schuldeisers conform de IMF policy geregeld zijn, kunnen de onderhandelingen afgerond worden.

Het enige waarop de regering nog wacht, is dat China en India hun brief volgens de IMF policy opstellen. “Echter heb ik begrepen dat India en China toch wel bang zijn voor precedentwerking, omdat ze een dergelijke verklaring nog nooit afgegeven hebben aan landen”, stelde Bousaid.

Volgens Bousaid betreft het voor het IMF, eigenlijk geen groot programma, omdat het bedrag voor hem een relatief klein bedrag is. “Het pijnlijke is, dat Suriname voldaan heeft aan al zijn verplichtingen. Wij verwachten geen probleem met de goedkeuring, dat is misschien het politieke, maar er wordt echter geweigerd om het programma naar de board te sturen”, aldus Bousaid.

-door Charelle Gill-