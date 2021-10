Rechtmatige eigenaren domeingronden tasten in het duister

De rechtmatige eigenaren van huizen op het Dalianproject en de overheidspercelen te Vredenburg serie B in Wanica tasten al enige tijd in het duister over de voortzetting en afronding van de projecten. Volgens een deel der belanghebbenden heeft het slechts een toezeggingsbrief voor een huis op het Dalianproject. Echter kunnen zij daar nog geen intrek nemen, gezien bepaalde papieren nog niet in orde zijn. Ook veel eigenaren van percelen te Vredenburg serie B weten niet waar zij aan toe zijn. Volgens hen hebben zij alle bankkosten en zegelkosten betaald, maar zitten zij ruim na twee jaren nog met een bereidverklaring. Bij navraag op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer wordt aan hen gezegd dat er nog een onderzoek gaande is. “Dit alles biedt ruimte aan krakers, omdat zij ervan uit gaan, dat er geen rechtmatige eigenaren zijn. Zodra wij onze beschikking hebben, zijn wij bereid de percelen te onderhouden en er iets op te zetten”, zegt G.H (naam bekend bij de redactie) tegenover de krant.

De afgelopen zaterdag trad de politie op tegen wilde occupanten die percelen en huizen in het Dalian project te Paramaribo-Noord hadden bezet. Het ging hierbij om een ontruimingsactie waarbij de Mobiele Eenheid, de Militaire politie en het Korps Brandweer Suriname over gingen het project te ontdoen van naamborden en de occupanten ontruimen, die geen documenten konden overleggen dat zij de rechtmatige eigenaar waren.

Tijdens de actie werden 11 occupanten overgebracht naar het politiebureau, omdat zij vernielingen aan de woningen zouden hebben gebracht. Ook een man die vond dat hij wel rechtmatig daar verbleef, maar dat de persoon die het huis op zijn naam moest overschrijven was overleden, werd overgebracht naar het politiebureau.

Volgens de politie zal zij er alles aan doen om het occupatieprobleem binnen dit project tot het verleden te doen behoren. Echter nadat de mensen uit het project bleef een deel nog enige tijd ter plekke rondhangen om wederom tot occupatie over te gaan. De politie doet een beroep op hen dit, niet te doen, gezien zij er niet voor zal schromen hard op te treden.