VACCINATIEPLICHT REEDS BIJ SCHOOLGAANDEN EEN FEIT

Vaccinaties zijn niet verplicht, maar als ouder wordt je aangeraden dit wel te laten doen. Kinderen krijgen een vaccinatie tegen infectieziekten als polio en de mazelen. Ze krijgen de vaccinatie op vroege leeftijd wanneer de vaccinatie het beste beschermt tegen de infectieziekten. Ouders worden kort na de geboorte geadviseerd hun kinderen te laten vaccineren, want daarmee wordt het kind en anderen beschermd tegen infectieziekten. De gedachte achter een vaccin, is om vooral kwetsbaren (bijvoorbeeld zieke mensen) in de omgeving, te beschermen. 0Door te vaccineren zorg je ervoor, dat infectieziekten zich moeilijker kunnen verspreiden. Dit advies is in het kader van groepsbelang, en heeft niets te maken met het individu dat ervoor kiest en ook niets te maken met dwang. Kinderen die naar school moeten en in een groep worden geplaatst in een klas, zijn verplicht om vooraf volledig gevaccineerd te zijn. De schoolleiding vraagt bij de inschrijving altijd naar het vaccinatieboekje en of het kind alle prikjes heeft gehad en wel vanaf de geboorte. Dit fenomeen is niet vreemd en we doen als ouders alsof er niets aan de hand is. Dus waarom maken deze zelfde ouders/volwassenen er een enorm punt van, wanneer zij in het kader van “groepsbelang” het Covid-vaccin moeten nemen? Naar onze mening, moeten mensen kijken naar het grotere plaatje en beseffen dat wij dingen doen, zodat wij kortom de meest kwetsbaren kunnen beschermen, geen nieuwe varianten willen hebben, en ook daarbij niet te vergeten de kinderen te beschermen, die wij momenteel nog niet kunnen vaccineren. Het gaat niet om jij of ik, maar om een WIJ. De antivaxxers zijn van mening, dat de regering kiest voor dwang, i.p.v. uitbreiding van de IC capaciteit (incl. personeel), ambulance capaciteit, uitvaartcapaciteit, zuurstof productiecapaciteit? Maar het gaat hier om de financiële middelen en de mankracht die we niet hebben in het land. Mensen die niet willen vaccineren, moeten zelf de verantwoordelijkheid dragen.

Wij zijn van mening, dat de overheid nu meer aandacht en geld moet gaan besteden aan ‘reguliere’ zorg. Covid-zorg is al zolang gratis en dat moet nu eindelijk stoppen. Covid-zorg moet ook geen prioriteit meer zijn. Wie nu in het ziekenhuis / IC belandt, moet gewoon zelf betalen, indien de verzekering het niet dekt. Die mensen die vasthouden aan hun eigen onderzoek en nog steeds vinden dat covid-vaccin binnen een jaar ontwikkeld is, moeten maar zelf voor de consequenties instaan. Ze moeten niet schrikken, wanneer zij geen voorkeursbehandeling meer krijgen, want huisartsen monitoren Covid-patiënten, naast hun normale poli die ze draaien.

Deze covid-patiënten communiceren super onbeschoft met de arts en verwachten dat deze 1x24u bereikbaar is en meteen antwoord geeft op hun apps. Pas wanneer zij last hebben van de covid-sypmtomen, staan ze erbij stil, dat het verloop milder zou kunnen zijn geweest, als zij waren gevaccineerd, maar dan is het te laat. De huisartsen kunnen niet altijd voor ze klaar staan en voorkeur geven tijdens hun poli uren.

Er is een oplossing dus maak daar gebruik van. Deze pandemie is een enorme aanslag geweest op een ieder, want totale economieën zijn verwoest door de vele lockdowns, doden, werklozen en noem maar op. Iedereen wil terug naar normaal en alleen door te vaccineren zullen wij een “nieuwe normaal”, kunnen hebben.

De vraag is, wanneer wij als samenleving begrijpen, dat het pas kan als wij minimaal 70% gevaccineerden hebben, waardoor de druk op de zorg, ook minder wordt. Tot dan, zullen wij met de opgelegde beperkingen moeten leven en het covid-vaccinatiebewijs moeten tonen als wij toegang willen hebben tot bepaalde instanties. Het zal ook niet lang meer duren voordat het bedrijfsleven de vaccinweigeraars afvloeit en alleen maar gevaccineerden zal aannemen, want dat is in het groepsbelang om de overige werknemers te beschermen en dan geldt jouw individueel bekrompen en dwaas belang niet meer. Think about it!