BEREIDVERKLARING, MAAR GEEN BEREIDHEID OVERHEID

Hoe kan het, dat burgers al maanden en in sommige gevallen zelfs jaren in het bezit zijn van een bereidverklaring. Velen zouden aan de overheid zelfs kosten hebben betaald. Echter is het verkrijgen van een beschikking uitgebleven. Door de overheid worden zij veelal van het kastje naar de muur gestuurd. Men beweert dat mensen gelieerd aan de vorige regering leningen op gronden te hebben genomen zonder over beschikkingen te beschikken. Wat misschien wel zou kunnen, maar per slot van rekening doet de burger geen zaken met een partij, maar met de staat. De staat heeft in dezen gefaald en zou dan moeten komen met oplossingen, gezien men bewust is van de woningnood in het land. Wat gebeurt er dan met de gemaakte kosten van de burgers? Als een particulier deze listen had uitgehaald en een burger op kosten had gejaagd, was deze reeds door dezelfde overheid (justitie) ter verantwoording geroepen. Raar dat men praat over het hebben van schulden, terwijl door de vorige minister van RGB, er stukken zouden zijn getekend die het proces tot het verkrijgen tot een beschikking zouden vergemakkelijken. Had de minister toen niet door dat er leningen op de terreinen zouden zijn genomen? Of heeft ook zij doorgewerkt of keihard gezegd, meegewerkt hieraan? Waarom is reeds bij het aantreden van de bedoelde minister geen melding gemaakt van de schuldenlast, en heeft men de mensen met bereidverklaringen niet uitgenodigd voor een gesprek, om te komen tot een structurele oplossing? Het volk wordt aldoor aan het lijntje gehouden en tegenwoordig komt men zelfs met zogenaamde transparantie bij grondaanvraag. Moet moesje van 70 jaar, die sedert haar 25ste een aanvraag heeft lopen, deze wederom online doen? Wederom tracht men schone kleren over het vuile lichaam te dragen. Maar het volk is reeds op de hoogte van dit schaakspel, waarbij alleen vrienden en familie worden geaccommodeerd.