OM brengt strafeis van 12 naar 10 jaar

Deelname Van Trikt aan criminele organisatie afgewezen

De voorzetting van de strafzaak tegen de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn ex-partner op het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, vond gisteren plaats. Hierbij hield de Hoofdofficier van justitie Cynthia Klein haar requisitoir. Zij motiveerde in haar requisitoir, dat de strafeis van Van Trikt verminderd is, terwijl die van zijn zakenpartner Angnoe ongewijzigd bleef. Het strafvoorstel van Van Trikt van 12 jaar werd gewijzigd naar 10 jaar. Dit omdat Klein een wijziging heeft aangebracht in de aanvulling van het strafbare feit ‘deelneming aan een criminele organisatie’. Het laatstgenoemde feit is namelijk door de kantonrechter afgewezen. Echter staat het boetevoorstel van SRD 500.000 of achttien maanden hechtenis, nog pal overeind. Wat de strafeis van Angnoe betreft, heeft het Openbaar Ministerie (OM) geen wijzigingen voorgesteld. Tegen Angnoe is de strafeis van 5 jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 150.000 of een hechtenis van 12 maanden, ongewijzigd.

Klein benadrukte, dat het verband dat de verdediging van Angnoe en Van Trikt probeert te leggen, geen hout snijdt. Volgens Klein is er conform een bepaald procedure, een strafrechtelijk onderzoek gestart. De verweren van de verdediging hebben volgens Klein getoond, niet valide te zijn. Klein komt tot de conclusie, dat Angnoe en Van Trikt duidelijk het oogmerk hadden, corruptieve handelingen binnen organisaties te plegen. “Zowel in het requisitoir als in de reactie van de vervolging werd duidelijk aangetoond, dat de handelingen van de verdachten gericht waren op corruptie. In het oogmerk is dat tevens aangetoond met verwijzing naar de bewijsmiddelen en wetenschappelijk onderzoek betreffende de gedragingen en handelingen van daders van corruptie, gepleegd binnen organisaties”, aldus Klein. De advocaten Irvin Kanhai, John Kraag en Benito Pick zullen op 9 november 2021 aan het woord komen. Ook zullen de verdachten Van Trikt en Angnoe hun laatste woord kunnen voeren. De moeder van Van Trikt, Lilian Ferrier, zei op vragen van journalisten, dat de schuld en betrokkenheid van haar zoon nimmer bewezen zijn. Zij gelooft dus in de onschuld van haar zoon.