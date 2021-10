Langzame afbouw covid-steun:

Werkenden ontvangen salaris plus SRD 1500 covid-steun

De overheid zal de SRD 1500 covid-steun langzaam afbouwen. Dit geldt vooral voor de mensen die nu weer aan het werk zijn. Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), heeft gisteren in het parlement meegedeeld, dat de regering al een bedrag van SRD 34.935.000 heeft uitbetaald aan covid-steun, maar dat het niet zo door kan gaan. Volgens de minister is de vaccinatiecampagne gaande, er zijn genoeg vaccins en bedrijven en organisaties zijn opengegooid, waardoor veel mensen kunnen teruggaan naar het werk. “Vandaar dat we hebben gezegd, dat we langzamerhand de covid-steun gaan afbouwen, want wat gebeurt er nu. De mensen zijn terug aan het werk, maar niemand geeft aan dat ze de covid-steun niet meer nodig hebben, dus men ontvangt nu hun salaris plus SRD 1500 covid-steun van de overheid”, zei Kuldipsingh. Het ministerie is nu bezig met een ronde om die steun af te bouwen, voor degenen die al aan het werk zijn.

De minister noemde als voorbeeld de restauranthouders, kapsalons, nagelsalons die nu weer open zijn en hun medewerkers die weer aan het werk zijn, maar nog steeds een SRD 1500 aan covid-steun krijgen. Voor deze groep mensen wordt de steun afgebouwd. Voor degenen die nog geen baan hebben is arbeidsbemiddeling nodig. Die mensen worden volgens Kuldipsingh doorgestuurd naar de vacature bank, een apart bestand van het ministerie, waarna er zoveel mogelijk geprobeerd wordt deze door te stromen naar de particuliere sector waar ze een baan kunnen krijgen. “Als dat niet het geval is, dan zullen zij nog steeds in aanmerking komen voor de covid-steun”, stelde de minister.

Kuldipsing deelde voorts mee dat het ministerie vanaf februari tot en met juni een selectie procedure heeft gehad, die nu volledig is. Daarvan zijn 9.844 mensen geselecteerd waarvan de gegevens naar de banken zijn gegaan, om uitbetaald te worden. Uit deze groep moeten 844 nog data aanleveren en een bankrekening openen. Het gaat om werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen. 719 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten ook nog data aanleveren ter opening van een bankrekening. De minister zei dat ze begrijpt dat er heel veel klagen dat ze niet zijn uitbetaald, maar dat als het ministerie vraagt om data en documenten aan te leveren zij dat optijd moeten doen. “Want als u laat bent kunnen wij u niet voor dezelfde maand uitbetalen, dan gaat u volgende maand de uitbetaling krijgen”, aldus Kuldipsingh.

door Priscilla Kia