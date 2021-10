Ramdin begrijpt vaccinatieweigeraars niet

Kinderen kunnen alleen naar school indien gevaccineerd’

Een groep mensen die zich verzet tegen “ vaccinatiedwang” heeft zich afgelopen week verzameld op het Oud Vlaggenplein. De protestanten waren duidelijk in hun boodschap en onder hen vertoefden religieuze leiders en parlementariërs die reeds zelf volledig zijn gevaccineerd.

De groep bestaande uit verontruste burgers, vakbondsleiders, kerkgemeenschappen en Assembleeleden heeft haar afkeuring uitgesproken en geuit over het beleid van de regering om mensen te verplichten, zich te vaccineren.

Ze stellen dat hiermee haatzaaierij en apartheid, wordt gecreëerd. “Wanneer er wordt gesproken over Covid-19 en de verantwoordelijkheid, die wij hebben naar elkaar toe om gevaccineerd te zijn, ontstaat er tegenwerking vanuit de samenleving, maar men heeft wel generaties lang vaccinaties geaccepteerd voor kinderen. Ook als je kind naar school moet, moet je volledig gevaccineerd zijn, dus ik begrijp de religieuze organisaties op dit moment niet”, zegt minister Albert Ramdin van BIBIS tegenover De West. Er zijn dan wel mensen in de wereld die totaal afstand doen van medicijn en geen doktersondersteuning, maar dat betekent, dat je niks aanneemt. Ramdin zegt, dat de mensen die nu protesteren ook medicijnen gebruiken en pilletjes slikken en zij weten ook niet wat erin zit, dus wat is het probleem? Nu dat de regering ervoor heeft gezorgd, dat mensen hun eigen gezondheid veilig kunnen stellen en te voorkomen dat zij ernstig ziek worden door een vaccin, heb je volgens Ramdin personen die een groep mensen ontmoedigt zich te laten vaccineren, maar zij zelf zijn wel volledig gevaccineerd. Hij vindt het heel erg dat deze mensen zich hypocriet opstellen, want die hebben zich wel volledig beschermd en daarbij verliezen zij enige overtuiging, waardoor men zich niet voor de gek moet laten houden voor dit soort zaken.

Geen toegang op BIBIS

“Ik heb hier op mijn ministerie gezegd tijdens een vergadering met alle coalitieleden en ministers, dat vanaf aanstaande maandag 4 oktober er een week, gedoogtijd zal worden gegeven. Maar vanaf maandag 11 oktober als zij die niet gevaccineerd zijn, worden gevraagd weg te gaan, of je DNA- lid bent of niet. Deze regel geldt voor iedereen”, aldus Ramdin. Hij is van mening, dat regeringsfunctionarissen uit hoofde van hun functie, het juiste voorbeeld moeten geven en het is nu tijd dat we duidelijk stellen, wat het beleid is. “ Het wordt tijd, dat we mensen duidelijk medelen wat er verwacht wordt en niemand wordt uitgezonderd. Het heeft te maken met het feit dat we elkaar willen beschermen, wat is daar verkeerd aan”, benadrukt Ramdin.