Werkers dreigen met acties bij vaccinatieplicht

Arbeiders van verschillende grote bedrijven en de ambtenarij hebben gemeend een brief te richten aan vicepresident Ronnie Brunswijk, waarin zij hun misnoegen uiten over de mogelijk op handen zijnde vaccinatieplicht. Volgens de groep wordt met het aannemen van een vaccinatiewet, een mensenrecht geschonden. Verder zijn reeds arbeiders hun baan kwijtgeraakt omdat zij geweigerd hebben zich te laten vaccineren. “Het zijn hoofdverantwoordelijken van gezinnen die met ontslag zijn gestuurd. Nu wordt de druk vanuit de overheid vergroot, dan waar moeten wij als particulieren dan aankloppen voor hulp”, zei een arbeider in een tv-interview.

Volgens de groep was de actie van de afgelopen week slechts een voorproefje van veel grotere acties, indien de regering haar wil wenst door te drukken. “We zullen het bedrijfsleven plat leggen en de overheidskantoren sluiten. Als men onze mening niet wenst te respecteren, dan zullen we het afdwingen”, zeiden de arbeiders. Volgens hen worden zij in een tijd waarin het economisch minder gaat met het land, op kosten gejaagd om elke week een sneltest te overleggen. “Indien je dat niet doet, wordt het geboekt als onwettig afwezig en dan wordt je dus niet betaald voor die dag. We zijn het al zat en er moet nu een oplossing komen”, aldus de arbeiders.

Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, beschermt een hoge vaccinatiegraad de gemeenschap, daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen COVID-19. Een hoge vaccinatiegraad voorkomt niet alleen een grootschalige uitbraak van COVID-19, mensen die gevaccineerd zijn, worden indien zij toch besmet raken, niet ernstig ziek. “We kunnen het niet meer hebben dat de hele gemeenschap besmet raakt, want dat legt een behoorlijke druk op de zorg’’, stelde de minister. Hij gaf aan dat pas als meer mensen gevaccineerd zijn, de lockdown opgeheven kan worden.