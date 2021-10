Nog twee aanhoudingen in zaak Smaragdstraat

Op last van het Openbaar Ministerie zijn er op woensdag 13 oktober, nog twee aanhoudingen verricht in de zaak Smaragdstraat. Op 1 september 2021 werd meer dan 400 kilogram cocaïne aangetroffen in een voertuig aan de Smaragdstraat. Een vrouw is reeds in verzekering gesteld.

Aan de twee pas ingesloten verdachten heeft het Openbaar Ministerie een beperking vrij verkeer opgelegd op grond van artikel 40 lid 4 van het Wetboek van Strafvordering, hetgeen inhoudt dat er gedurende 14 dagen er geen vrij verkeer zal zijn tussen de verdachten en hun raadslieden. Het onderzoek duurt voort.