De Haan: ‘ Wettelijke plicht elkaar te beschermen tegen besmetting’

Paul de Haan, CEO van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), zegt in gesprek met De West, dat de bekendmaking die hij reeds heeft uitgestuurd naar het personeel, waarin staat dat vanaf 18 oktober uitsluitend medewerkers die gevaccineerd zijn (ten minste 1 dosis) op de terreinen en in de gebouwen worden toegelaten, gewoon te maken heeft met de nieuwe norm.

“Ik vind het wel jammer, dat een interne memo naar buiten is gegaan, maar het nieuws is goed. De persoon die het heeft verspreid, zal misschien goede of kwade intenties hebben gehad, maar ik ben er blij mee dat het nu bekend is. Ik vind het niet heel storend, want als luchtvaartmaatschappij is het zo dat hoe meer mensen er gevaccineerd zijn, hoe eerder het luchtruim weer normaal open kan en hoe sneller we meer kunnen gaan vliegen. Dat is voor de toekomst waar we allemaal naar toe willen gaan. Wij hebben een wettelijke plicht om elkaar te beschermen tegen besmetting”, aldus De Haan.

Volgens de bekendmaking moeten de medewerkers van de SLM bij het binnentreden hun vaccinatiekaart tonen aan de dienstdoende security officer. Medewerkers die zich nog niet hebben laten vaccineren, zullen elke week het resultaat van een sneltest moeten overleggen en dienen te allen tijde een mond-/neuskap te dragen. ‘’De directie respecteert de keuze van een medewerker om zich niet te laten vaccineren, maar daarnaast heeft het bedrijf een wettelijke plicht om zichzelf, overige medewerkers en derden op de werkplek tegen besmetting met het COVID-19-virus te beschermen’’, aldus De Haan.