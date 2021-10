RECHTSSTAAT EN KLASSENJUSTITIE

Kan er sprake zijn van een goed en gezond functionerende rechtstaat als er bij de samenleving aanhoudend de indruk bestaat, dat de klassenjustitie hoogtij viert en dat straffeloosheid voor bepaalde lieden zeker wel van toepassing is en blijft? Die indruk is zeker gaan ontstaan, nadat een groep platte moorden heeft plaatsgehad in de jaren tachtig en de daders c.q. verdachten, nog steeds niet achter de tralies zijn beland en een deel van hen, inmiddels niet meer in leven is. Maar behalve platte moord, zijn er toch ‘tig’ gevallen te noemen, waarbij misdadigers en vaak ook nog zware, niet zijn opgespoord, hoewel zichtbaar gemaakt, laat staan vervolgd en of berecht. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat er enorme drugsladingen werden onderschept en slechts de randfiguren als verdachten werden aangehouden en vervolgd. De grote heren en dames achter de schermen bleven vrijwel altijd buiten schot, omdat hun invloed binnen de publieke sector van dien aard was en soms nog steeds is, dat men gemakkelijk kon uitwijken naar het buitenland, of doodgewoon niet werd aangehouden en vervolgd. Grote ladingen cocaïne werden hier en in het buitenland onderschept en het was vaak genoeg ook nog duidelijk, wie de grote zetbazen waren en zijn en die lopen vrijelijk rond en bezitten vaak genoeg ook nog de vreemde nationaliteit en vertoeven hier met een geldige verblijfsvergunning. Maar het grote geld en de ontvankelijkheid bij velen en vooral binnen het ambtelijke, maakt dat de klassenjustitie goed geworteld is binnen deze gemeenschap en velen het niet eens meer vreemd vinden, dat de kleine boefjes worden opgepakt en opgesloten, terwijl de grote opdrachtgevers vrij en blij in hun grote villa’s kunnen blijven existeren en ook nog meer vastgoed kunnen en mogen vergaren, terwijl de fiscus de andere kant opkijkt. Maar gelukkig zijn niet alle overheidsinstanties volledig vervuild, al wordt er wel alles in het werk gesteld, om dat toch nog te realiseren, met als doel dat bepaalde mensen wat ze ook maar uithalen, toch straffeloos kunnen blijven. Infiltratie binnen het Openbaar Ministerie werd ook ingezet om de hoogste functies ook onder controle van de misdaad te krijgen. Dat is gelukkig voorkomen en het is nu nog niet zo, dat de misdaad totaal vrij spel heeft kunnen verwerven. Het is ons bekend dat er ook vanwege hooggeplaatsten, pogingen worden ondernomen om bepaalde misdadigers te accommoderen en te vrijwaren van strafvervolging en dat er naar hooggeplaatste opsporingsambtenaren wordt gebeld, om bepaalde verdachten niet aan te houden. Deze verwoede pogingen om de straffeloosheid te continueren, schiet niet altijd wortel en dat is de afgelopen dagen bewezen. De justitie heeft hiermede bewezen dat de strafwet toch op een ieder toepasbaar is en blijft. Bepaalde aan de misdaad gelieerde figuren zijn daar zeer ontevreden over, dat hebben velen gemerkt. Namen noemen is nu niet van belang, die zijn genoegzaam bekend binnen deze samenleving, alleen durft niet ieder hierover openlijk te spreken uit vrees voor rancune.