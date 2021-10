Voor 2025 benefits uit olie-vondsten verwacht

“We gaan niet wachten tot 2025 om iets te doen voor de Staat Suriname”, zegt Staatsolie-directeur Annand Jagesar tegenover De West. Wanneer er zekerheid is bij de flow-test van Sapakara-put en het duidelijk is, dat er een ontwikkeling zal komen, zullen er zeker partijen zijn die bereid zijn om aan Suriname te lenen. “We hoeven niet te wachten tot 2025 om benefits te hebben voor de Surinaamse samenleving van de olie, want op het moment dat er is bevestigd dat er voldoende olie zit in de Sapakara- put om een boorplatform te maken, kan ik u garanderen, dat er genoeg partijen zullen zijn die Suriname willen helpen”, aldus Jagesar.

Staatsolie heeft in de afgelopen periode ook heel erg goed geboord en de olieprijs is wereldwijd ook gestegen rond de USD 80 per barrel. Volgens de directeur hebben de Staatsolie-medewerkers zich enorm ingezet ondanks COVID-19, waardoor er toch meer aan de Staat Suriname is afdragen. Verder zegt Jagesar, dat de reeds verhoogde EBS-tarieven ook invloed hebben op de inkomsten van de overheid, want nu is de EBS zelf in staat om Staatsolie te betalen voor de geleverde stroom. De overheid kan daardoor meer geld innen uit de laatste stroomaanpassingen en Staatsolie kan zo meer afdragen.

Offshore olie

Jagesar zegt dat Suriname momenteel vier vondsten heeft gedaan die potentie hebben voor olie en gas. ‘’Bij deze ontdekkingen zijn Total en Apache bezig met hun verkenningsprogramma, ook wel appraisel-programma genoemd. Deze vier ontdekkingen zijn tot nu toe bij de putten, Maka, Kwaskwasi, Sapakara en Keskesi. Bij het appraisel-programma van Keskesi, had Staatsolie hele hoge verwachtingen die helaas geen bewaarheid zijn geworden, maar we hadden ook een verkenningsput bij de Sapakara-bron geboord en nu gaat men terug men de boormachine naar de Sapakara, om te zien hoe goed die olie uit die put stroomt. Met deze test kan er vastgesteld worden of dit reservoir bij deze bron groot genoeg is om productieplatform te rechtvaardigen. We hadden gewed op Kesikesi en Sapakara en zien dat we terug kunnen vallen op Sapakara en kijken daarom wat er nu daar gaat gebeuren. Sterker nog, terwijl er bij de Sapakara-put een test worden gedaan, is men bezig de exploratieput Bonboni te boren. Direct na de test van Sapakara, die ongeveer nog 30 dagen zal duren, wordt de Krabdagoe-put geboord. In de oliebusiness is onzekerheid inherent,’’ zegt Jagesar, ‘’daarom wedt men op meerdere paarden en in dit geval gaat het om de verschillende oliebronnen.’’

Local content

Verder verwijst Jagesar naar de website van Staatsolie indien er behoefte is naar informatie over local content. Staatsolie heeft als belangrijkste stakeholder besloten een webpagina te wijden aan het onderwerp local content. Dit vanwege het feit, dat na tientallen jaren van offshore-exploratie er in Suriname in de loop van 2020 en 2021 aanzienlijke offshore-koolwaterstofvondsten gedaan. De verschillende offshore partners hebben de exploratieactiviteiten in hun respectieve blokken opgevoerd. De vooruitzichten op ontwikkelingen in de offshore zijn positief, maar de ontwikkelingen bevinden zich nog in een zeer pril stadium. Het doel van deze webpagina is om nu al andere belanghebbenden te informeren, zodat geïnteresseerde partijen de Surinaamse markt vroeg kunnen betreden. Staatsolie heeft speciaal een afdeling die zich bezighoudt met local content en die staat open om in gesprek te gaan met serieuze partijen.

door Gladys Findlay