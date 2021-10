VP Guyana benoemt commissie voor selecteren 150 visvergunningen

‘Regering verzuimt overleg, Surinamers tasten in het duister’

De vicepresident (VP) van Guyana, Bharrat Jagdeo, heeft afgelopen maandag tijdens een bijeenkomst, een commissie benoemd die verantwoordelijk zal zijn voor het selecteren van 150 vissers die naar Suriname gestuurd zullen worden om een vergunning te verkrijgen om in de wateren van Suriname te kunnen vissen. Jagdeo zei op de bijeenkomst, dat Suriname gevraagd heeft de namen van 150 personen door te geven die in aanmerking kunnen komen voor een visvergunningen. Vicepresident Jagdeo vroeg om ter plaatse een commissie in het leven te roepen met vertegenwoordigers van de verschillende coöperaties, gezien ze allemaal waren uitgenodigd. Dit omdat de namen van de lokale vissers zelf kunnen komen en ook om te zorgen voor een eerlijke en duidelijke selectieprocedure.

Willem Mohamedhoesein, voorzitter van Het Vissercollectief, zegt desgevraagd dat Surinamers momenteel ‘’in het duister tasten’’.

Volgens Mohamedhoesein verzuimt de regering, c.q. het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Vississrij, elke vorm van communicatie als het gaat om de 150 visvergunningen die aan Guyaanse vissers is beloofd. ‘’Wij hebben meerdere malen op verschillende manieren om duidelijkheid gevraagd en tot nog toe zijn alle brieven onbeantwoord gebleven. We zijn hieromtrent niet eens voor overleg uitgenodigd.” De regering Santokhi-Brunswijk, zwijgt volgens Mohamedhoesein, ‘’als het graf’’ als het gaat om de kwestie van de 150 visvergunningen.

‘’Het is steeds Guyana dat nieuws hierover uitbrengt. En wanneer Surinamers duidelijkheid hieromtrent vragen, wordt er telkens ontkend of wordt er iets anders gezegd”, stelt Mohamedhoesein. Hij geeft aan dat er ook nog steeds geen duidelijkheid is gegeven voor welk gebied de 150 visvergunningen worden uitgegeven. ‘’De sector en ook de Surinamers, weten niet eens wat er speelt, want onze beleidsmakers maken niets bekend. Het ziet ernaar uit, dat alles door de Guyanese media wordt bekendgemaakt.” Eén ding staat volgens Mohamedhoesein wel vast: ‘’Overbevissing moet aangepakt worden en het zijn Surinamers die van de Surinaamse natuurlijke hulpbronnen moeten genieten en niet de Guyanezen.’’

-door Orsilia Dinge-