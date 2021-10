‘Begrotingen zullen aangeven wat gerealiseerd kan worden’

Patricia Etnel (NPS) is van mening dat de jaarrede die op vrijdag 1 oktober is uitgesproken door president Chandrikapersad Santokhi, realistisch is, ‘’omdat de president heeft aangegeven, waarvoor we staan’’. Dit zei Etnel in gesprek met Trishul Broadcasting Network. Wel vraagt Etnel zich af hoe alles gerealiseerd gaat worden, ook zijn bepaalde kwesties niet aan bod gekomen in de jaarrede. Etnel miste bijvoorbeeld hoe de regering de armoede gaat aanpakken. Zij kijkt daarom uit naar de begrotingen van de verschillende ministeries, want die zullen volgens haar, aangeven wat van de jaarrede gerealiseerd zal worden. “De president heeft aangegeven, dat we gaan naar stabilisatie van de prijzen, dat wil zeggen dat de prijzen stabiel zullen worden. Wat daarmee bedoeld wordt, moeten we zien in het begrotingsjaar”, stelt Etnel.

Volgens haar moet het prijzenbeleid in de begroting van het ministerie van Economische Zaken tot uiting komen.

“De koers is al een hele tijd op SRD 21 en 22 en dit is niet draaglijk, dus er moet wel gewerkt worden aan het waardevast maken van salarissen en lonen van de werkende klasse. Nu verdienen Surinamers niet op basis van deze koers. Aan het eind van dit begrotingsjaar moet er wel een aanzet zijn gemaakt, omdat zaken duur worden en mensen een totaal andere koopkracht hebben in vergelijking met een paar jaren terug”, zegt Etnel. Over de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de jaarrede zegt Etnel, dat niet alles vanuit de regering gedaan hoeft te worden. Volgens haar kan er heel veel vanuit organisaties en maatschappelijke groeperingen gerealiseerd worden.

Over de boodschap van de president zegt Etnel dat hij heeft gevraagd dat niet alleen het parlement, maar ook de regering met wijsheid te werk gaat en gaat voor een goede samenwerking met de samenleving. “De president heeft aangegeven, dat hij een politieke kleurenblindbenadering heeft, dus hij focust op de totale samenleving. Ik zeg: ‘Woorden spreken, maar daden spreken meer’. Ik hoop dat wat de president heeft aangegeven, ook in het begrotingsjaar waargemaakt wordt. In de begrotingen zal het duidelijk worden of wat in de jaarrede wordt aangegeven, wordt meegenomen”, meent Etnel. Zij is van mening dat de jaarrede hoopgevend is en dat er geen enkele jaarrede is geweest waarvan gezegd kan worden, dat je er niets aan hebt. ‘’Echter, het is de realisatie die een belangrijke rol speelt, want je moet ervoor zorgen dat je alles wat je hebt gezegd, tot een goed eind brengt. Een kritische blik zal ik altijd hebben. Ik kijk uit naar de uitvoering. Daar waar het niet loopt met de jaarrede, zal ik mijn stem laten horen”, aldus Etnel.