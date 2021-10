Facebook, Instagram én WhatsApp zijn getroffen door een grote storing. De populaire sociale mediakanalen zijn moeilijk bereikbaar of uit de lucht. De storing is een wereldwijd probleem en begon rond 12.30 uur. Het is onduidelijk wat er aan de hand is met de bedrijven van het Amerikaanse Facebook. Gebruikers wijken uit naar sms en bellen, omdat dat nog wel werkt. Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur.