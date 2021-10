OB VERHOGEN IS DOLKSTEEK VOOR ONDERNEMERS

Per ingaande 1 oktober gaat de verhoging van omzetbelasting (OB) in. Ondernemers zullen i.p.v. 8% nu 12% moeten doorberekenen voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en voor het verrichten van diensten. Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. Deze belasting is indirect in de zin dat ze door een tussenpersoon wordt geïnd, de verkoper, die de belasting aan de uiteindelijke betaler doorrekent in de prijs. Deze vorm van belasting moeten ondernemers doorbereken wanneer zij een goed of dienst verkopen en dat wil zeggen dat de koper dat verschil ook weer zal moeten neertellen. Klanten zullen dus dit verschil wederom voelen, want de ondernemer moet de OB afdragen aan de overheid. Ondernemers hebben het de afgelopen tijd al enorm zwaar met de wisselkoers die van SRD 14,29 naar SRD 16,30 werd verhoogd en vervolgens werd losgelaten en nu rond de SRD 21 is ‘gestabiliseerd’. Daarnaast moeten zij zich in allerlei bochten wringen om de verhoogde stroomtarieven te betalen, hun werknemers een verhoging te geven en daarbij zien hoe zij het hoofd boven water houden.

De belastingdienst heeft wel aangegeven, dat voor kleine ondernemers de vrijstelling van de OB verhoogd is van SRD 6.000 naar SRD 24.000 per jaar. Volgens de Belastingdienst, kunnen kleine ondernemers voor deze regeling in aanmerking komen door een verzoek bij de inspecteur van de omzetbelasting in te dienen.

Dat wil zeggen, dat als je als ondernemer maximaal SRD 24.000 per jaar omzet draait, kun je vrijgesteld worden voor het doen van aangifte van de omzetbelasting. Keerpunt is het absoluut niet eens met het blijven verhogen van de druk op de ondernemers, die al zelf voldoende afdragen aan de staat. Het verhogen maakt het alleen moeilijker om als ondernemer je product/dienst te verkopen. Kortom, deze maatregel is gewoon weer een prijsstijging die de klant moet betalen.

De belastingplichtige die jaarlijks braaf betaalt, wordt constant lastig gevallen met extra uitgaven en verhogingen, maar daar schijnt de regering niet bij stil te staan. Het is duidelijk dat de regering extra inkomsten nodig heeft, maar die zou zij ook kunnen zoeken in het binnenland, waar men ons hout, goud en ook nog dieren, wegdraagt. De controle op de hout-, goud- en dierenhandel zou opgeschroefd moeten worden, dan komt er meer geld bij de staat terechtkomt. Nu vindt er teveel illegale handel plaats. De regering moet ook hogere boetes opleggen, zodat illegaliteit wordt bestraft en niet de hardwerkende burgers. Wij zijn van mening, dat deze maatregelen die afkomstig zijn uit het Herstelplan, schappelijker moeten zijn tegenover ondernemers die al jaren trouw hun diensten bewijzen aan land en volk. De staat hoeft ons niet totaal uit te melken, maar kan ook op andere manieren aan geld komen.