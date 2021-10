Bijdrage Staatsolie geschat op USD 189 miljoen

“De begroting die wij vandaag aan u presenteren, laat zien dat het de regering menens is om de uitdagingen in het land hard aan te pakken. De begroting is enerzijds ambitieus, maar tegelijkertijd ook heel erg realistisch. Wij kunnen niet meer uitgeven dan dat we verdienen. Wij kunnen en willen niet met de mantel der liefde, de bevolking op een verkeerd spoor zetten. Wij gaan niet kunstmatig de koers drukken, maar gaan de huidige koers met goed beleid en sterke maatregelen blijven beteugelen. We moeten het vertrouwen van de burgers in onze economie weer herstellen. Wij moeten samen werken aan herstel in dit land. Samen, alleen dan komen we er wel”, aldus president Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens de jaarrede in De Nationale Assemblee. De president benadrukte, dat de offshore olievondsten een stringente focus van Staatsolie vereisen op het financieringsproces voor participatie. “De focus van de upstream onshore is het garanderen van een productie van minimaal 6 miljoen barrels per jaar, het aanvullen van de oliereserves, het verhogen van efficiency, en te allen tijde het garanderen van een veilige werkomgeving.

Het werkprogramma van de upstream offshore is voornamelijk gericht op nieuwe ontdekkingen, in deepwater offshore, en het uitbreiden van de shallow offshore.” Volgens de president zal in de shallow offshore, meer studie worden gedaan om een beeld te krijgen van de ondergrond en zullen nieuwe biedrondes worden voorbereid voor het jaar 2023. “De verkoop van high end producten en Fuel Oil, is geraamd op circa USD 432 miljoen in 2022. De verwachte omzet over 2021 bedraagt USD 429 miljoen. 2022 zal in het teken staan van verdere appraisal en exploratieactiviteiten in Block 58. In 2022 zullen diverse initiatieven worden uitgevoerd om de operaties van zowel thermal als hydro, zo efficiënt mogelijk uit te voeren.” De president zei dat de bijdrage van Staatsolie aan de Overheidsbegroting 2022, geschat is op circa USD 189 miljoen, bestaande uit inkomstenbelasting inclusief Staatsolie dochtermaatschappijen, verbruiksbelasting, dividend, loonbelasting en royalty’s die namens Staatsolie door Newmont en Iamgold worden afgedragen. “Wij zijn uiteraard blij met de mogelijkheden die olie en gas ons bieden, maar wij moeten tegelijkertijd ons richten op een bredere economie”, aldus de president.