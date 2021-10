Epidemioloog Krishnadath: ‘Deltavariant oorzaak 80 procent besmettingen’

Epidemioloog Ingrid Krishnadath heeft deze week verklaard, dat we momenteel twee vormen van de Deltavariant in ons land hebben. “Bij de Deltavariant die aanwezig is, is er nu zelfs een variatie. Volgens haar hebben gezondheidsdeskundigen zelfs bevestigd, dat in de week 35, 80 procent van de besmette coronagevallen, door de Deltavariant werd veroorzaakt. “Inmiddels zijn we nu bij week 38, waarvan de resultaten ook opgestuurd zijn en we kunnen verwachten, dat de Deltavariant daar nog veel meer voor zal komen”, aldus epidemioloog.

Krishnadath vertelde, dat de Deltavariant een besmettingsgraad heeft die twee maal hoger ligt dan bijvoorbeeld de Alphavariant. Krishnadath verduidelijkte, dat een besmet persoon gemiddeld minstens twee personen kan besmetten met de Deltavariant. We kunnen volgens haar, er dus vanuit gaan, dat 1 persoon zelfs 20 mensen kan besmetten. “Hangt er echter helemaal vanaf met hoeveel mensen je in aanraking komt. Behalve dat de Deltavariant veel besmettelijker is, zijn de transmissies ook sneller”, benadrukte Krishnadath.

In vergelijking met de vorige varianten, duurde het volgens Krishnadath zes dagen, voordat de meeste mensen klachten ontwikkelden. “Terwijl bij de Deltavariant we al binnen vier dagen kunnen constateren of iemand symptomen heeft, vandaar dat er nu zoveel mensen tegelijkertijd ziek zijn”, zei Krishnadath.

Wat ook nog anders is bij de Deltavariant, is volgens de epidemioloog, dat we ook nog een ernstiger ziekteverloop kunnen hebben, vooral bij de niet-gevaccineerden. “We zitten in een verschrikkelijke golf, waar heel veel mensen zieker geraken door de Deltavariant. Probeer zoveel mogelijk jezelf als ook anderen te beschermen door de bekende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, en zo gezond mogelijk deze golf te doorkomen voor jou en je geliefden”, aldus Krishnadath. In de afgelopen 24 uur werden 236 personen positief getest op het coronavirus. Van de 547 swabs die werden afgenomen, waren 311 negatief. In het afgelopen etmaal zijn 9 personen overleden aan de gevolgen van een COVID-19 besmetting. Tot nog toe zijn er vanaf het begin van de pandemie in medio maart 2020, 893 mensen in ons land gestorven aan COVID-19. Momenteel liggen er 21 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 86 covid-patiënten opgenomen, waarvan 12 volledig gevaccineerd zijn. Van de 86 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de gezondheidstoestand van 4 onbekend. 15 personen zijn genezen verklaard. Hoeveel mensen thuis genezen zijn de afgelopen dagen, is niet bekend.

Slechts 9,44 % van de totale populatie (601.158) is gevaccineerd met minimaal 1 dosis. Tot op dit moment is slechts 28,84% van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd. Tot op heden zijn er totaal 403.545 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking wederom op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Hoewel de situatie zeer ernstig is, zijn de maatregelen nog niet verscherpt. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels:

Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!

(Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)