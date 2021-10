Meer dan de helft samenleving nog niet gevaccineerd

“Elke dag kan men op verschillende plekken in het land zich laten vaccineren. De Surinaamse samenleving heeft keuze uit minimaal drie verschillende merken covid-vaccins, zodat zij zich kan beschermen tegen het coronavirus”, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Volgens de cijfers van de website laatjevaccineren.sr, is nog geen 40 procent van onze samenleving volledig gevaccineerd. In totaal zijn er ruim 400.000 prikken gezet op een populatie van ongeveer 600.000 mensen. Hiervan zijn bijna 155.000 mensen volledig gevaccineerd met AstraZeneca, bijna 12.000 met Sinopharm, 4.400 personen met Pfizer en ongeveer 350 mensen met het Moderna-vaccin. Dit laatste vaccin is speciaal voor zwangeren. Dit aantal komt op 37,98 procent waarvan het streven 70 procent is, als we willen praten over immuniteit binnen een samenleving.

Volgens de beschikbare cijfers is 32 procent van doelgroep nog niet gevaccineerd. Bij deze cijfers is er rekening mee gehouden, dat ongeveer 30 procent van de bevolking zich niet zal laten vaccineren. Sommigen weigeren de vaccinatie uit persoonlijke overtuiging, anderen kunnen zich niet laten vaccineren, bijvoorbeeld door een allergie voor bepaalde vaccinbestanddelen.

NCT

Het Nationaal Coördinatie Team (NCT) heeft reeds bekendgemaakt, dat verschillende locaties voor de covid-vaccinaties vanaf 30 september, niet meer operationeel zijn. Woensdag 29 september was de laatste dag dat er vaccinaties gezet werden op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Vaccineren blijft mogelijk bij het BOG, RGD, de ziekenhuizen en de posten van de Medische Zending. Burgers hoeven zich dus geen zorgen te maken over de openstelling van de priklocaties. Ook bezoeken mobiele vaccinatie units diverse wijken.

Overdracht

Afgelopen week heeft de formele overdracht plaatsgevonden van het Nationaal Coördinatie Team (NCT) aan het ministerie van Volksgezondheid. Het NCT is vanaf februari medeverantwoordelijk geweest voor de implementatie van het vaccinatieprogramma. In juni heeft het NCT aangegeven, geleidelijk aan zijn werkzaamheden over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit betekent dat het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met alle gezondheidsinstituten doorgaat met het vaccinatieprogramma.

Volgende fase

NCT-coördinator Naomi Chan, zwaait af met de woorden: “We hebben heel veel geleerd en hebben dit met alle liefde gedaan, maar moeten nu verder en terug naar onze eigen werkzaamheden.” Het ministerie van Volksgezondheid heeft Javier Asin aangesteld als nieuwe coördinator. Hij zal de komende periode het nationaal vaccinatieprogramma implementeren. Het ministerie heeft er alle vertrouwen in, dat het nieuwe team onder leiding van Asin, de vaccinatiecampagne succesvol verder zal uitrollen. De doelstelling blijft nog steeds het sociaal en economisch leven zo snel mogelijk normaliseren en burgers deskundig begeleiden naar en in het vaccinatieproces. ‘’De vaccinatiegraad in Suriname is nog steeds laag en moet de komende periode omhoog om de gezondheid van onze burgers te bevorderen’’, aldus minister Ramadhin.