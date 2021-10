Defensie gaat ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in gemeenschappen

Het ministerie van Defensie zal in de komende periode onder de naam Operatie Gran Mati, in verschillende gemeenschappen ondersteunende werkzaamheden uitvoeren. De operatie zal samen met Bureau Eenheid uitgevoerd worden. Luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, gag gisteren uitleg over deze operatie op een persconferentie van Defensie betreffende de recente ontwikkelingen binnen de organisatie. Volgens Kioe A Sen moest de operatie allang zijn begonnen, maar werd uitgesteld vanwege het aantal covid-gevallen binnen het leger.

Operatie Gran Mati wordt van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 oktober in Albina gehouden en moet een terugkerend karakter hebben. Volgens Kioe A Sen moet de operatie één of twee keer per jaar uitgevoerd worden. Naast Albina zijn ook Brokopondo en Sipaliwini geïdentificeerd voor dit project. “Te Albina zullen we civieltechnische werkzaamheden uitvoeren en we zullen een gedeelte van VOJ Albina aanpakken. De behoefte is veel groter, maar met de middelen die we hebben, kunnen we slechts focussen op VOJ Albina. Ook zullen we de medische voorlichting daar brengen, omdat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn in Suriname. Ook de vaccinatie tegen covid zullen we daar faciliteren. Niet lang terug hebben we een veldhospitaal gedoneerd gekregen. Dat zullen we gebruiken voor het medisch gedeelte van de missie”, legde Kioe A Sen uit.

Defensieminister Krishna Mathoera zei dat de operatie in Marowijne begint, maar dat het de bedoeling is dat alle districten worden aangedaan. Kioe A Sen beaamde dit en haalde aan, dat enkele maanden geleden enkele trieste beelden van scholen in de media zijn verschenen en dat het leger waar het de capaciteit heeft, ook de nodige ondersteuning wil geven.

“Het is een relatie opbouwend project, omdat defensie een principe heeft dat veiligheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is. We moeten zorgen dat de samenwerking goed op gang komt en blijft. We moeten niet pas wanneer calamiteiten zich voordoen, aanwezig zijn en vervolgens nadenken wat te doen.” Volgens Kioe A Sen is de operatie een mogelijkheid voor het leger om de zwakke schakels binnen de defensieorganisatie te identificeren en te verbeteren. Hij noemde onder andere planning en coördinatie. “Met Gran Mati hebben we ruimte om te oefenen om adequaat te kunnen optreden als iets zich voordoet”, stelde Kioe A Sen.