Veel meer mogelijkheden voor olie in andere putten

APA Corporation maakte woensdag de resultaten bekend van taxatieboringen bij Keskesi South-1 op Blok 58 voor de kust van Suriname. De bevinding zijn, dat er geen commercieel winbare olie aangetroffen is in de KesKesi-bron voor de Surinaamse kust. De oliebronnen worden momenteel geanalyseerd op de inhoud, zodat het duidelijk wordt als er potentie is voor commerciële exploitatie. Staatsolie-directeur Annand Jagesar zegt, dat Total en Apache bezig zijn met hun apraisel champagne om te kijken hoe groot de reservoirs zijn en een veel belovende bronnen was Keskesi. Er is volgens Jagesar op meerdere paarden gewed, gezien Kesikesi nu een tegenvaller is, gaat het boorschip nu terug naar de Sapakara- bron, om een flow-test te doen om te kijken hoe goed de olie stroomt uit die bron. ‘’Hoewel het nieuws van Keskesi zeer teleurstellend is, gaat het werk gewoon door’’, zegt Jagesar. “Men boort nu bij Bonboni en daarna gaan ze naar Krabdagoe, er zijn nog veel mogelijkheden. Het streven om in 2025 olie te produceren, blijft recht overeind.’’

Kesikesi

APA Suriname heeft net als exploitant TotalEnergies, een werkbelang van 50 procent in het blok. Keskesi South-1, geboord op ongeveer 6,2 kilometer van de ontdekkingsput Keskesi East-1, trof niet-commerciële hoeveelheden koolwaterstoffen aan en de put is verstopt en verlaten. “De eerste taxatiebron bij Keskesi was een substantiële stap om de zuidelijke omvang van de functie te beoordelen”, zegt Tracey K. Henderson, senior vice-president van APA Exploration. “Deze locatie had het potentieel om te bevestigen dat er een zeer grote hulpbron aanwezig was als deze was verbonden met het reservoirzand in de ontdekkingsput. Er werd echter geen geschikt zand van reservoirkwaliteit ontwikkeld in het Campanische doel op de locatie Keskesi Zuid-1. Gegevens die uit de put worden verzameld, zullen worden gebruikt om ons geologische model te kalibreren en de volgende stappen voor Keskesi-beoordeling te informeren.”

Sapakara

De Maersk-ontwikkelaar is verhuisd naar de Sapakara South-1-put, waar hij een stroomtest zal uitvoeren van het eerder aangekondigde taxatiesucces.

Na de voltooiing van de Sapakara South-1 stromingstest, zal het exploratieprogramma worden voortgezet met de spud van de volgende exploratieput gericht op het Krabdagoe-vooruitzicht net ten oosten van Keskesi. De Maersk Valiant boort momenteel Bonboni, het eerste exploratievooruitzicht in het noordelijke deel van Blok 58. Beide boorplatforms worden beheerd door TotalEnergies.

Blok 58 omvat 1,4 miljoen acres en bevindt zich in de vroege fasen van exploratie en beoordeling. APA heeft de afgelopen twee jaar deelgenomen aan vier exploratie-ontdekkingen en één taxatiesucces voor de kust van Suriname. Naast het werkbelang van 50 procent in Blok 58, heeft het bedrijf ook een werkbelang van 45 procent in Blok 53, waar het van plan is in 2022 een exploratiebron te boren.