Defensie wil regelgeving over covid-vaccinatieplicht

Luitenant-kolonel Chevran Terborg, militair arts en algemeen directeur van het Militair Hospitaal, zei gisteren op een persconferentie, dat op dit moment er 122 actieve covid-gevallen zijn binnen de defensieorganisatie. Het gaat om 84 militairen en 38 gezinsleden, waarvan 118 in thuisisolatie zijn en 4 in het ziekenhuis. Daarnaast zijn 75 in thuisquarantaine nadat zij in contact zijn gekomen met een positieve patiënt en het risico op besmetting hebben opgelopen. ‘’Vanaf 2020 tot nu toe zijn ongeveer 800 personeelsleden besmet geraakt, daarvan zijn 8 militairen overleden. Zij waren niet gevaccineerd’’, stelde Terborg. Hij wees vooral op het belang van vaccineren, omdat de productiviteit van het leger anders onder druk komt te staan, omdat veel missies gecanceld moeten worden. De pers vroeg aan defensieminister Krishna Mathoera of zij, gezien het aantal besmettingen, geen bevel kan geven aan de militairen om zich te laten vaccineren. De minister zei dat het nog niet zo autoritair en autocratisch is binnen de defensieorganisatie. Maar nu het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS), bekend heeft gemaakt dat met ingang van 4 oktober, alleen medewerkers toegelaten worden die tegen corona gevaccineerd zijn of die regelmatig een negatieve PCR-test kunnen overleggen, gaat het volgens de minister, wel die kant op.

“We gaan een uniform beleid uitvoeren als overheid, maar we willen draagvlak. Ik heb de afgelopen week uitgetrokken voor overleg en communicatie met alle afdelingen in zowel het Nationaal Leger als Defensie”, stelde de minister.

Mathoera gaf aan dat zij persoonlijk bijna met alle niet-gevaccineerden heeft gesproken om ze met cijfers aan te tonen, hoe belangrijk het is om te vaccineren. “Ik moet nog twintig mensen spreken dan heb ik mijn plicht gedaan om met iedereen van het ministerie te praten. Uiteindelijk gaat de regering die kant op om met regelgeving te komen waarbij mensen gedwongen zullen worden om te vaccineren”, aldus Mathoera. De vaccinatiegraad onder de medewerkers verschilt volgens de minister niet veel van die in de samenleving. ‘’Op sommige afdelingen zijn er hoge cijfers en op weer andere heel lage cijfers.’’

Vorig jaar is een covid-managementteam aangesteld dat belast is met de monitoring van patiënten in thuisisolatie en thuisquarantaine en contact tracing als er een besmetting op de werkvloer is geweest. Terborg riep de militairen op gebruik te maken van de mogelijkheid om te vaccineren. Momenteel is er een vaccinatiecampagne gaande in de Memre Buku Kazerne. Er wordt gevaccineerd met Pfizer, AstraAeneca en Sinopharm. “Alle defensierechthebbenden kunnen gebruikmaken van deze gelegenheid. Zowel de actieve en gepensioneerde leden als hun gezinsleden kunnen gaan om te vaccineren. Twijfel niet meer, wees niet bang. Er is geen reden om te twijfelen aan de vaccins. De legerleiding is ook volledig gevaccineerd”, sprak Terborg.

door Priscilla Kia