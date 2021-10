Digicel investeert in internationale onderzeese kabel

Aanvang kabelinstallatie medio 2023

Het Telecommunicatiebedrijf Digicel Suriname heeft gisteren bekendgemaakt, met een nieuw project te starten dat onder meer inhoudt de aanleg van een internationale onderzeese kabel, genaamd ‘Deep Blue One’. De 2.000 km lange kabelinstallatie voor Deep Blue One heeft vijf vertakkingen, plus de mogelijkheid om connectiviteit te bieden voor offshore boorplatforms, met twee tot acht vezelparen in elk segment, dat een minimum van 12Tbit/s capaciteit biedt per vezelpaar. Digicel heeft een partnerschapsovereenkomst gesloten met het buitenlands telecombedrijf Orange, om het systeem uit te breiden van Trinidad tot Frans-Guyana. De kabelinstallatie zal medio 2023 aanvangen en het project zal naar verwachting begin 2024 voltooid zijn.

Deep Blue One erkent de mogelijkheid de connectiviteit in de Caribische regio en Latijns-Amerika te verbeteren en zal de beste verbinding in zijn klasse bieden naar Frans-Guyana, Suriname, Guyana en Trinidad & Tobago, met de mogelijkheid offshore olie- en gasplatforms aan te sluiten in het kader van de industriële boom in de regio. Volgens Deonarine Gopaul, CEO voor Suriname, is het belangrijk dat de kabel zodanig wordt aangelegd, dat het de vele offshore olie- en gasplatforms met elkaar kan verbinden en dat de aanleg nieuwe kabelaanlandingen omvat in Trinidad & Tobago met een nieuwe route tussen Trinidad & Tobago en Suriname.

Als belangrijke speler in de onderzeese kabelindustrie, met investeringen in meer dan 40 kabels wereldwijd, zal Orange gebruik maken van haar expertise om op te treden als aanlandingspartij in Cayenne voor de Frans-Guyanese tak en om het kabellandingsstation namens Digicel te exploiteren, terwijl haar dochteronderneming, Orange Marine, belast zal zijn met het leggen van de kabel.