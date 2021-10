‘Long Covid’ groter probleem dan gedacht

‘Long covid’ (langdurige covid) is misschien een groter probleem dan we dachten. Een groot onderzoek heeft aangetoond, dat 1 op de 3 covid-overlevenden drie tot zes maanden na besmetting, nog last heeft van ademhalingsproblemen, buikklachten zoals buikpijn, verandering van stoelgang en diarree, vermoeidheid, pijn, angst en depressie. Deze langdurige gezondheidsproblemen na een besmetting met COVID-19, worden aangeduid als ‘Long Covid’. Onderzoekers van de Universiteit van Oxford, het National Institute for Health Research en het Oxford Health Biomedical Research Center, bestudeerden symptomen bij meer dan 270.000 mensen die herstelden van COVID-19 en ontdekten dat de negen kenmerken van langdurige covid vaker door clinici werden gedetecteerd bij degenen die waren opgenomen in het ziekenhuis, en iets vaker bij vrouwen. Dr. Max Taquet, academische klinische fellow van het National Institute for Health Research en een van de auteurs van de studie, zei dat de resultaten aantonen dat covid een aanzienlijk deel van de mensen van alle leeftijden treft.

“We hebben op de juiste manier geconfigureerde services nodig om aan de huidige en toekomstige klinische behoefte te voldoen”, zei hij. De studie legde niet uit wat de oorzaak is van langdurige covid-symptomen, hoe ernstig ze zijn of hoe lang ze zullen duren, maar het toonde wel aan dat mensen die herstellen van covid, meer kans hadden op langdurige symptomen dan degenen die griep hadden. Dr. Amitava Banerjee, een professor in klinische datawetenschap aan het University College London die niet betrokken was bij het onderzoek, zei dat deze bevinding “weer een nieuwe pijl in de koker is tegen valse ‘dit is net als griep’-claims”.

De symptomen die mensen ervoeren, varieerden en veel patiënten ervoeren meer dan één symptoom. Ouderen en mannen hadden meer kans op ademhalingsmoeilijkheden en cognitieve problemen, terwijl jongeren en vrouwen meer hoofdpijn, buikklachten, angst en depressie rapporteerden. De auteurs benadrukten dat hoewel het aantal van dergelijke incidenten hoger was bij ouderen en mensen met een ernstigere initiële ziekte, mensen die een milde ziekte hadden gehad, kinderen en jonge volwassenen ook langdurig covid hadden.

Uit de bijbehorende gegevens bleek dat maar liefst 46 procent van de kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 10 tot 22 jaar ten minste één symptoom had ervaren in de zes maanden na herstel. Dit risico van langdurige Covid benadrukt waarom het zo belangrijk is om kinderen en jongeren tegen het coronavirus te beschermen, ook al blijkt uit de studie dat de meesten niet aan een ernstige ziekte lijden. Het aantal gevallen onder kinderen stijgt in de Verenigde Staten sinds de meer besmettelijke variant van het Deltavirus in juli de dominante stam van het land werd. De American Academy of Pediatrics rapporteerde maandag 206.864 wekelijkse gevallen onder kinderen. Dat was een lichte daling ten opzichte van de vorige week, maar een stijging van 188% sinds de week van 22 juli. De gegevens komen op het moment dat Pfizer/BioNTech dinsdag zei dat ze waren begonnen met het indienen van vaccingegevens over kinderen van 5 tot 11 jaar bij de Amerikaanse Food and Drug Administration voor beoordeling, en verwachten in de komende weken een verzoek om toestemming voor gebruik in noodgevallen in te dienen. De volgende belangrijke vraag is of ouders hun kinderen willen laten vaccineren. Volgens de dinsdag gepubliceerde enquêteresultaten van Axios-Ipsos zijn ouders van 5- tot 11-jarigen verdeeld over de kwestie.

(Bron: CNN)