Aankoop landbouwareaal voor zaaizaad van tafel

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), streeft ernaar om binnen vier jaar, de inzaai van rijst te doen toenemen. Thans wordt ongeveer 55.000 ha ingezaaid. Het streven is dit uit te breiden naar meer dan 80.000 ha. Om de uitbreiding mogelijk te maken, wilde de regering een landbouwareaal van 1.330 ha kopen in Nickerie. Dit voorstel is inmiddels ingetrokken. Over de aankoop van het terrein was veel kritiek vanuit de rijstsector, die onder andere aangaf, dat de bodem niet geschikt is, omdat deze verzilt is. Ook zou het terrein gekocht worden tegen een veel hogere prijs dan de werkelijke waarde.

Inmiddels is er met Staatsolie gesproken over de mogelijkheid om gronden van Staatsolie aan te wenden voor zaaizaadproductie en onderzoek. LVV heeft ook besloten in overleg te treden met eigenaren van arealen in Nickerie. Er is eveneens besloten een urgente inventarisatie te maken van de gronden die in de afgelopen tien jaar zijn uitgegeven aan derden.

Indien deze gronden op oneigenlijke manier zijn toegewezen, zal het proces van intrekking worden ingezet. De kwestie inzake de aankoop van het landbouwareaal staat vandaag op de agenda van De Nationale Assemblee.