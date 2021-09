TWINTIGJARIGE MISÈRE

Hoeveel keren hebben we in de afgelopen twintig jaar, niet over het waterprobleem van Albina geschreven? Er is nauwelijks iets veranderd en de grensplaats heeft na 20 jaar, nog steeds een fnuikend gebrek aan goed drinkwater. Vooral de dorpen gelegen in de noordelijke richting van Albina, worden het hardst getroffen door watergebrek. Het gaat dan voornamelijk om de inheemse dorpen, Marijkedorp, Pierre Kondre, Bamboesi,Tapuku en Eurowarte, die dagelijks te maken hebben met een groot gebrek aan schoon leidingwater. Lang na de beëindiging van de binnenlandse gewapende strijd uit de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, was het een echte misère voor wat de watervoorziening betrof. Op bepaalde momenten was het zo erg, dat de waterleiding helemaal niet in staat was drinkwater te pompen naar de afnemers en moesten Albinezen noodgedwongen de rivier opzoeken om er te baden, hun kleren wassen en het doen van de afwas. Na het beëindigen van wat velen op een misplaatste wijze nog steeds als Binnenlandse Oorlog aanduiden, werd de watervoorziening op provisorische wijze hersteld. Echter gold dat overwegend voor het centrum van Albina. Bewoners ten zuiden en noorden van Albina, moesten daarna nog jaren wachten op een redelijke aansluiting van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, SWM. Waar men geen rekening mee hield en nog steeds niet in een gezonde mate mee houdt, is dat het inwonertal van Albina en omgeving in de afgelopen 20 jaar, gestadig is gegroeid. Er zijn vele honderden inwoners bijgekomen en er is flink bijgebouwd. Naar onze mening en die van velen uit Albina en omgeving, is dat de SWM niet aan een gezonde capaciteits uitbreiding heeft gewerkt en dat daarom vooral de dorpen ten noorden van Albina, steeds te maken hebben met ernstig watergebrek. De SWM heeft in het verleden bekendgemaakt over onvoldoende waterbronnen in het gebied te beschikken en dat eraan gewerkt werd, meedere bronnen aan te boren. Maar ofschoon men naar meer water heeft gezocht, is het probleem van ernstig drinkwatergebrek, niet opgelost. Het is nu al maanden zo en dan zelfs in de grote regentijd, dat in de dorpen ten noorden van Albina, er alleen ‘s morgens vroeg en in de late avonduren, water uit de kraan komt. En nu dat de grote droge tijd schijnt aan te breken, houden velen in Albina en omgeving hun hart vast dat de watervoorziening alleen maar zal verslechteren, omdat er nog minder uit de bestaande bronnen aan water verkregen zal kunnen worden. De SWM dient voor wat betreft nu, drastisch in te grijpen om te voorkomen dat het watertekort daar nog veel nijpender wordt. Men is lang genoeg stil gebleven, maar het wordt nu wel heel erg ondraaglijk. Men kan niet van de mensen verwachten, dat men water gaat kopen om te kunnen overleven. Aan de overzijde van de rivier in Saint-Laurent-du-Maroni, heeft men geen problemen met drinkwater, omdat men daar voortvarend heeft gewerkt aan een goede voorziening. De vorige regering heeft niets gedaan aan de verbetering van de watervoorziening van de grensplaats en dat kan beaamd worden door vooral de bewoners van de voormelde inheemse dorpen. De huidige regering heeft nu de mogelijkheid te bewijzen, dat een verbetering en of optimalisering wel degelijk mogelijk is.