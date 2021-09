Ondanks acties geen aanloop voor aanschaf schoolspullen

“Ondanks dat wij ondernemers hebben besloten de samenleving tegemoet te komen door het samenstellen van pakketten en het aanpassen van onze wistmarge, merk je dat er toch geen aanloop is voor de aanschaf van schoolspullen”, zegt de directeur van een bekend warenhuis in een tv-interview. De maanden augustus en september zijn volgens hem, normaal gesproken de drukste maanden voor winkeliers in de binnenstad, omdat ouders, verzorgers en studenten, dan massaal schoolspullen, uniformen en dergelijke kopen voor het nieuwe schooljaar. Echter, de drukte is de afgelopen jaren sterk afgenomen en dit jaar is al helemaal geen drukte te merken.

“De winkel is net als alle andere maanden. De mensen kopen wel spullen, maar dan precies wat ze nodig hebben voor de start. Als ze tien schriften nodig hebben, dan kopen ze de ene maand vijf en de volgende weer vijf. Men koopt geen voorraden meer voor het gehele jaar. Ook op schooluniformen en broeken wordt bezuinigd, tegenwoordig koopt men twee hemden en één broek”, aldus de ondernemer. Hij zegt te begrijpen dat mensen bezuinigen, gezien alles duur is geworden en mensen nog moeten eten. “We proberen de prijzen schappelijk te houden, maar ook wij zijn afhankelijk van de koers.”

De ondernemer hoopt dat in de laatste weken voor de school van start gaat, er toch wat meer animo zal zijn. “Indien er een verandering moet komen, zal dat geschieden nadat voor de landsdienaren is gestort. Ze hebben ook een koerscompensatie gehad, dus laten we hopen dat er toch wel een redelijke aanloop op gang komt.”