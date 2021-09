Brunswijk niet eens met schorsing Concacaf

‘Concacaf heeft geen begrip getoond’

Vicepresident tevens voorzitter en eigenaar van de voetbalclub Inter Moengo Tapu (IMT) Ronnie Brunswijk, is het niet eens over de schorsing van de Concacaf. Dit bevestigt IMT-ondervoorzitter Ronald Kwassie tegenover een lokaal dagblad. De Concacaf heeft de clubs Inter Moengotapoe CD Olimpia uit Honduras verbannen uit het Concacaf toernooi. De maatregel is genomen na een ingesteld onderzoek inzake gebeurtenissen na de wedstrijd van de afgelopen week. Brunswijk die samen met zijn zoon Damian in de voorhoede van IMT stond, is voor drie jaar geschorst. In deze periode, mogen hij en IMT op geen enkele manier betrokken zijn bij wedstrijden die onder auspiciën van de Concacaf worden gespeeld. Het onderzoek naar de incidenten bij het duel in Paramaribo loopt nog.

Omdat Brunswijk het niet eens is met schorsing, zal hij volgens Kwassie in beroep gaan tegen de sancties. Hetgeen Brunswijk deed, strooien met geld, is volgens de IMT-ondervoorzitter zijn manier om mensen te belonen. ‘’Brunswijk heeft de spelers van CD Olimpia beloond, het was niet slecht bedoeld. Dit is ook meegedeeld aan de Concacaf door de club.‘’ Volgens Kwassie heeft Concacaf geen begrip getoond en heeft het de club onterecht gestraft. Kwassie zegt, dat Brunswijk de structuren van de club inmiddels heeft gevraagd, naar mogelijkheden uit te kijken, om in beroep te gaan tegen de opgelegde sancties. Naar verluidt is beroep tegen de genomen beslissing van de Concacaf niet mogelijk dus een onbegonnen zaak.