‘Eerst zaak onderzoeken, dan pas commentaar geven’

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is van mening dat de kwestie van de aankoop van het areaal in Nickerie voor zaaizaadproductie, in een aantal delen onderscheiden kan worden. Volgens Jogi is er nog geen areaal gekocht en moeten bepaalde mensen vooral eerst de zaak onderzoeken voordat ze commentaar leveren. Volgens hem is er slechts een voorstel gedaan. Hij benadrukte dat er nog geen aankoop heeft plaatsgevonden en dat het voorstel nog besproken wordt. “De minister moet beter zijn werk doen, zeker daar waar je het Adron, Prins Bernardpolder en Wageningen heb, moet je nagaan als het nodig is om de regering te adviseren om land te kopen voor de productie van zaaizaad. Bovendien moet de minister met documenten komen die aantonen dat het terrein dat de regering wenst te kopen, goed is voor zaaizaadproductie’’, zei Jogi in gesprek met Trishul Broadcasting Network. Jogi voegde eraan toe, dat het belangrijk is dat het areaal aan een aantal eisen voldoet. De watervoorziening moet bijvoorbeeld in orde zijn, zodat je geen problemen krijgt met de aanvoer van water. ‘’Ook moet je geen extra voorzieningen hoeven treffen om het areaal klaar te maken voor zaaizaadproductie, want dat is meer geld”, zei Jogi.

Het produceren van zaaizaad is volgens hem om ondernemerschap bevorderen, de zaaizaadproductie op te voeren, maar ook daarmee de rijstproductie. Jogi legde uit dat de zaaizaadproductie al jaren ondermaats is. Volgens hem is Adron al geruime tijd verwaarloosd en ziet deze regering wat de mogelijkheden zijn voor het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Jogi zei dat hij begrijpt waarom vooral de mensen die de sector kennen, commentaar leveren. “Prins Bernardpolder is 700 hectare, daar kan je zeker 500 hectare inzaaien en zaaizaad maken. Het gaat om een terrein in Prins Bernardpolder waar reeds investeringen zijn gepleegd. In het verleden is er ook zaaizaad geproduceerd bij Wageningen, waarvan grote delen van dit staatseigendom zijn uitgegeven aan Samagroup N.V. Misschien heeft de regering nu de gelegenheid om te vragen wie allemaal de eigenaren zijn van het terrein en hoeveel terrein er over is dat gebruikt kan worden”, stelde Jogi. Volgens hem wordt er nog steeds gesproken over een voorstel tot aankoop. Jogi zei dat hij zelf heeft geverifieerd en dat er nergens te achterhalen is dat het terrein al verkocht is. “Er is wel aangegeven, dat het terrein op naam staat van Surana N.V. en dat er hypotheken zijn op het terrein, maar de staat heeft nog niet gekocht. Ik roep vooral parlementariërs op te onderzoeken voordat ze praten”, zei Jogi. Hij vertrouwt erop dat de president en de vicepresident niet tot aankoop zullen overgaan als onderzoek uitwijst dat het terrein niet gekocht moet worden. De VHP-fractie heeft daarom ook gevraagd dat de kwestie van de aankoop van het terrein op de agenda komt wanneer de energietarieven besproken zullen worden. “De regering moet de inzichten over deze kwestie gelijk kunnen meenemen en nadat de minister documenten indient, tot een besluit komen. Als het in het belang is van de rijstsector en de productie is het geen probleem als het terrein gekocht wordt. Ik weet zeker dat de president en de vicepresident het voorstel zullen afwijzen als blijkt dat het terrein niet geschikt is’’, zei Jogi.