IN DE KIJKER …

The New York Times, The Washington Post en nieuwszender CNN, sprongen er bovenop en meldden een uitzonderlijke gebeurtenis in de internationale voetballerij en wel op het professionele niveau. Een 60-jarige voetballer die wenste mee te spelen in een wedstrijd als deel van het Concacaf-toernooi. En die voetballer was niemand minder dan Ronnie Brunswijk, voorzitter en baas van de voetbalclub Inter Moengotapo, die wel 54 minuten met zijn bigi bere dacht mee te kunnen hobbelen op het veld tegen de ploeg van CD Olimpia uit Honduras. Inter Moengotapu ging dan ook met 6-0 ten onder. Brunswijk dacht vermoedelijk met zijn participatie in deze wedstrijd, meer bekendheid en populariteit te bewerkstellingen, maar het pakte anders uit. Hij werd door de buitenlandse media als laughing stock neergezet. Niet alleen heeft Brunswijk zich belachelijk gemaakt, hij plaatste ook zijn voetbalploeg in een heel moeilijk parket en zette Suriname wederom te schande. Saaang, een vermelding door The New York Times, The Washington Post en CNN, heeft in dit geval niets te maken met een bijzonder positieve vermelding voor onze vicepresident, maar moet veel eerder gezien worden als bespotting van de bejaarde voetballer, die nu toch moet begrijpen dat er ook in de voetballerij, een tijd is van komen en gaan en de periode van afbouw zeker na de leeftijd van 34 begint. Wat de zaak op dezelfde avond nog veel erger heeft gemaakt, is het feit dat Brunswijk na de wedstrijd de kleedkamers van de voetballers van CD Olimpia betrad en daar eventjes dollars onder de Hondurezen heeft staan verdelen. Deze strooipartij werd gelukkig vastgelegd en werd veelvuldig op sociale media gedeeld. Ook de leiding van de Concacaf heeft de beelden onder ogen gehad en snel daarna een verklaring uitgegeven, waarin werd gesteld dat er een onderzoek in deze kwestie zal worden ingesteld om te bezien of de integriteit van de organisatie door de handelingen van Brunswijk, niet in gevaar is gebracht. De Concacaf heeft reeds een formeel schijven naar de voetbalclub gestuurd waarin zij aankondigt, disciplinaire maatregelen tegen de club te treffen. Welke maatregelen is nog niet bekend, maar het zal ons niet verbazen als Inter Moengotapu wordt uitgesloten voor verdere deelname aan het voetbaltoernooi.