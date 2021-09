SPB verschuift ultimatum vanwege afwezigheid president

Het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft besloten zijn ultimatum dat gisteren om 10.00uur zou verstrijken, te verplaatsen naar 30 september rond dezelfde tijd. De leden van de bond zijn volgens het bestuur niet eens met de benoeming van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie, gezien volgens hen de laatstgenoemde, niet voldoet aan de eisen. Volgens het bestuur van de SPB zou Ramlall geen politieman meer zijn, gezien hij enkele jaren geleden de dienst zou hebben verlaten. Verder zouden volgens het bondsbestuur heel wat gekwalificeerden zijn overgeslagen en zouden de stukken van Ramlall met veel voortvarendheid zijn behandeld, wat tot ergernis zou hebben geleid bij de leden. Volgens de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksie, en de vicepresident, Ronnie Brunswijk, is het een besluit geweest van de president. Dit nadat zij zouden hebben gevraagd de benoeming aan te houden. Volgens de SPB blijft hij op zijn, echter beseft de bond zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en moet de rust in de samenleving bewaard blijven. Verder werd de leden voorgehouden dat de president eerder in het land zou zijn, waardoor er een vergadering zou volgen, echter was het staatshoofd tot het verstrijken van het ultimatum nog niet gearriveerd in Suriname. De SPB zegt, dat indien het besluit tot op 30 september niet wordt teruggedraaid, er volgende stappen ondernomen zullen worden. Een actie zal daarbij mogelijkerwijs niet worden uitgesloten. Dit zal tijdens de Algemene Leden Vergadering(ALV) van de komende week worden bepaald. De benoeming van Ramlall wordt in vergelijking gebracht met de bevordering van de voorzitter van de SPB, Milando Atompai, tot inspecteur tweede klasse. Volgens velen ging dit ook om een politiek besluit en is bij Ramlall het een prerogatief van de president hem te benoemen.