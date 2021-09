Positieve financieel-economische situatie verwacht na twee jaar Herstelplan

In het Herstelplan (HP) worden er 185 maatregelen en projecten genoemd die de komende twee tot drie jaar moeten worden uitgevoerd. De grootste inspanningen zullen dit jaar, 2021, worden gepleegd. Volgens de minister van Financiën, Armand Achaibersing, is de belangrijkste uitdaging binnen het HP, om de financieel-economische crisis tegen te gaan en de overheidsfinanciën weer beheersbaar maken. “Omdat Suriname met een grote schuldenlast zit en de begroting van de overheid niet voldoende draagkracht en deviezen heeft om alle maatregelen en projecten zelfstandig te kunnen financieren, is externe bijstand gevraagd van donoren en financieringsinstellingen. Voor herstel van de monetaire en fiscale situatie is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) benaderd. Op 29 april is met hen een Staff Level Agreement (SLA) bereikt. Hiermee wordt ook de weg geplaveid naar de Inter-American Development Bank (IDB) en de Wereldbank voor extra ondersteuning bij de uitvoering van het HP en het opvangen van de effecten daarvan op delen van de samenleving. Gezamenlijk zullen wij als samenleving uit het dal moeten klimmen naar stabilisatie en groei. Alleen door samen te werken, komen we verder”, aldus Achaibersing. Het doel van het HP is om de economie van Suriname door middel van een pakket aan maatregelen en projecten, weer op het goede spoor te krijgen. De lege staatskas en hoge schuldenlast van SRD 57 miljard die deze regering heeft aangetroffen, moet weer in balans worden gebracht. De verarming van de bevolking en hoge werkeloosheid moeten worden tegengegaan.

Na ongeveer twee jaar doorbijten, moet de uitvoering van dit HP leiden tot een positieve financieel-economische situatie met een stabiele wisselkoers en lage inflatie van de SRD. Dit zal gekoppeld aan economische groei, de koopkracht van de burger weer doen toenemen.

Sociaal vangnet

Tijdens het herstellen van de economie, zullen burgers offers moeten brengen, maar niet elke burger is daartoe in staat. Daarom wordt voor de minstdraagkrachtigen en kwetsbaren een pakket aan sociaal vangnetmaatregelen ingevoerd:

*verhoging AOV van SRD 525 naar SRD 750;

*verhoging kinderbijslag van SRD 50 naar SRD 75 per kind;

*verhoging bijstand mensen met beperking van SRD 375 naar SRD 500;

*bijstand zwakke huishoudens van SRD 33 naar SRD 500;

*gratis schoolvervoer voor scholieren en studenten van arme gezinnen;

*gratis babyvoeding voor arme gezinnen via poliklinieken;

*armoedebestrijdingsmiddelen via religieuze organisaties in wijken en buurten;

*subjectsubsidie van minstens SRD 250 voor elektriciteit voor arme gezinnen (na screening);

*heffingskorting op de loon- en inkomstenbelasting van Srd 750 per maand in 2021, totdat btw wordt geïntroduceerd;

*koopkrachtversterking ambtenaren;

*werklozenuitkering covid-steun SRD 1500 via de belastingdienst en via bankrekening (na registratie);

*herziening belastingschijven waardoor er minder druk is op loontrekkers;

*voedingsprogramma voor arme gezinnen (tijdelijk);

*20.000 schooltassen voor arme scholieren en studenten;

*verhoging van controle op winkelprijzen voor basisgoederen.

Duurzame inkomsten

Geld lenen is slechts een tijdelijke oplossing. Suriname zal meer duurzame inkomsten moeten genereren, zodat het niet afhankelijk blijft van leningen.

*stroomsubsidie EBS afbouwen en tarieven aanpassen, maar tegelijkertijd subsidie geven aan personen die hun stroomrekening niet kunnen betalen;

*BaZo-kaarten opschonen, zodat dubbele kaarten en uitgaven worden voorkomen;

*verhoging royalty’s bij kleinschalige goudwinning;

*aanpassing grondhuurtarieven;

*invoering grondconversie: grondhuur omzetten naar eigendom;

*verhoging controle op visexport en rondhoutexport;

*verhoging exportbelasting op rondhout;

*verhoging exporttarief op vis;

*doorlichting staatsbedrijven en verplichting jaarrekeningen publiceren;

*Newmont en Iamgold extra bijdrage vragen voor afdrachten aan staatskas;

*achterstallige belastingen innen; invoering solidariteitsbelasting van 10%; voor inkomsten/winst boven SRD 150.000;

*het bedrijfsleven en investeringen stimuleren met name voor productie en export;

*minder vrijstellingen op invoerrechten, alleen voor productiesector: grond/hulpstoffen en verpakkingsmateriaal;

*verhoging omzetbelasting van 10 procent naar 12 procent;

*invoering belasting toegevoegde waarde (btw);

*betere heffing vermogensbelasting;

*Governmenttake op benzine;

*bezuiniging op overheidsuitgaven

*installatie containerscan op de haven i.v.m. corruptie

*ambtenarenapparaat aanpakken (public sector reform)

*herschikking leningen;

*wet depositogarantiesysteem, zodat uw geld veilig bij een bank is;

*wet basisbankrekening, zodat elke burger een rekening kan openen;

*wet kredietbureaus om na te gaan of een persoon en/of bedrijf kredietwaardig is.

Importen

Er moeten voldoende deviezen zijn voor noodzakelijke importen zoals medicijnen en basisgoederen. De valutakoers speelt daarbij een belangrijke rol.

*wisselkoers beheersen door: stap 1: bandbreedte invoeren. stap 2 koers flexibel maken;

*30 % exportopbrengsten inwisselen bij de centrale bank, tegenwaarde retour in SRD;

*wijziging bankwet; centrale bank wordt versterkt;

*intrekken valutawet en beter toezicht op geldwisselkantoren;

*overeenkomst dat er geen monetaire financiering zal plaatsvinden.