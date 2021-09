‘Naar verwachting dit jaar eigen vliegtuig op Mid- Atlantische en regionale route’

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kan binnenkort weer beschikken over nieuwe vliegtuigen, die zullen worden ingezet op de Mid-Atlantische en regionale route. Naar verluidt, is de SLM momenteel in een onderhandelingsfase met betrekking tot de lease van een Airbus A330-200 voor de Mid-Atlantische route. Paul de Haan, CEO van SLM, zegt in gesprek met De West, dat zij op zoek zijn gegaan naar verschillende opties en de A330 is zeker een van de opties, maar de SLM heeft ook gekeken naar andere vliegtuigen. “Nu is het zo bij de beschikbare vliegtuigen, als de Boeing 787 dat een zeer modern vliegtuig is, het voor SLM veel te duur is om te leasen. Ook de Airbus A350, is een te groot risico en te duur voor de SLM. Hierdoor bleef een aantal keuzes over met betrekking tot de Airbus en Boeing en de Airbus A330, is nu zeker een van de opties die wij overwegen”, aldus De Haan. In het herstelplan, dat nu deels wordt uitgevoerd door de SLM is opgenomen, dat zij op zoek moet naar nieuwe vliegtuigen om ze te leasen, want momenteel worden de toestellen die worden ingezet, gehuurd.

“Vliegtuigen huren is beduidende duurder, dan leasen, daarom zijn we goed aan het nagaan waar de toestellen vandaan moeten komen en de SLM zal vervolgens met de voorstellen/contracten die zijn aangeboden, een keuze maken”, aldus de SLM CEO. Op dit moment kan hij nog niets bevestigen, omdat de SLM in de onderhandelingsfase verkeert en daarom mag er niets officieels worden gezegd. “ Wat ik wel kan zeggen, is dat we geen nieuwe vliegtuigen zullen leasen, maar wel zeer jong gebruikte toestellen, die altijd goed onderhouden zijn en waar we de historie goed van kennen. We vinden bij de SLM dat zeer belangrijk om op de hoogte te zijn, wat in het verleden is gebeurd met zo een vliegtuig en waarvoor die werd ingezet, zodat wij weten dat de SLM vliegtuigen in haar vloot voegt en er in de komende jaren qua technisch onderhoud en aanpassingen, geen omkijken naar is”, zegt de Haan. Deze criteria is ook toegepast door het vloot selectieteam van de SLM m.b.t. het toestel dat geleased zal worden voor de regionale route. Er wordt volgens de CEO nagegaan wat past bij de SLM en hoeveel passagiers zij kan vervoeren en naar welke destinatie. “ De doelstelling is om dit jaar nog een eigen vliegtuig te hebben op de Mid- Atlantische en regionale route. Dit is van belang voor het herstelplan, want dan weten we elke maand, wat de kosten zijn en wat we erop kunnen verdienen. Indien je betaalt voor de lease van een vliegtuig, dan is het hoe vaker je die inzet, hoe lager de uur-prijs zal zijn. Er wordt daarom ook gekeken, naar hoe het netwerk wordt opgebouwd, naar waar er wordt gevlogen, wanneer en hoe vaak er vluchten worden uitgevoerd. Dan wordt de rekensom gemaakt volgens De Haan, om te kijken of het vliegtuig dat zij wil leasen past bij SLM.

Momenteel geen eigen vloot

Surinam Airways beschikt zoals bekend momenteel niet over eigen vliegtuigen, nadat de enige Boeing 777 voor de lange afstand terug ging naar Boeing, en de overgebleven Boeing 737’s zijn teruggehaald door de leasemaatschappijen. Om in de regio te blijven vliegen, huurt SLM sinds juli een Airbus A321 bij het Avion Express, terwijl op vluchten tussen Paramaribo en Schiphol gebruik wordt gemaakt van een Airbus A340-300 van Air Belgium.

door Gladys Findlay