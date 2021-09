“Nergens staat vermeld dat ze hem eerst hebben gekapt en daarna beschoten. Hebben ze hem ook nog enkele trappen toegebracht”, vertelt een nabestaande van Lorenzo Dahl. De laatstgenoemde was betrokken bij een zogenaamde drive by shooting te Abrabroki. Volgens berichten zou er eerst een woordenwisseling zijn ontstaan tussen enkele mannen en het latere slachtoffer bij een appartement aan de Calcuttastraat. Dit omdat de mannen de moeder van het latere slachtoffer lastigvielen en dat zulks Dahl niet beviel. Hij vertrok van de plek waar hij een tussenstop had gemaakt aan de Hermansteinbergstraat, en was hij volgens berichten vanuit een auto beschoten. Echter berust deze weergave van het gebeuren volgens de nabestaanden, niet op waarheid. “Lorenzo zijn moeder is intussen 16 jaar geleden overleden. Hij was daar met zijn neefje en moeder. De mannen voormeld vielen haar lastig, waarop Loreno ze zou hebben gewezen dat niet te doen, daar het ongepast was. Dit kwam niet goed over bij de mannen. Vervolgens verliet Lorenzo de plek, op de hoek van de Hermansteinbergstraat kreeg hij een lekke band. Terwijl hij deze aan het verwisselen was, kwamen de lasposten wederom aanrijden. Hij pakte zijn driejarige zoon op de arm, maar werd vervolgens gekapt. Vervolgens werd er geschoten en daarna werd Dahl getrapt”, aldus de nabestaanden. Volgens hen waren er in totaal zes mannen bij deze mishandeling betrokken, echter zijn maar vier aangehouden. “Ze hebben nu ook een advocaat in hand genomen. Maar ook al komen ze vrij, zullen we deze zaak niet zo laten. De familie weet ook wegen te bewandelen. We krijgen Lorenzo niet terug, maar het recht moet zegevieren”, aldus de nabestaanden.