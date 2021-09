ZIEKENZORG COMPLEET OVERWERKT DOOR COVID-19

Vanwege het feit dat we in een vierde COVID-19-golf zitten en we dagelijks meer dan tweehonderd coronagevallen hebben, is het simpelweg onethisch en levensgevaarlijk het coronavirus binnen de samenleving, de vrije loop te laten. De zorgsector maakt heel moeilijke tijden door, met name door de vele besmettingen. Volgens de AZP-directeur, Claudia Redan-Marica, hebben wij een ernstig human resources probleem. De ziekenhuizen beschikken momenteel niet langer over voldoende gekwalificeerd personeel voor de COVID-19 en reguliere zorg. De regering tracht iedere dag met behulp van vooral het COVID-19 Outbreak Management Team en door het afkondigen van diverse maatregelen, het coronavirus te bestrijden en verdere verspreiding ervan tegen te gaan. Volgens de directeur van Volksgezondheid, Rajesh Gajadhar Sukul, stevenen we nu echt op een ramp af, als we naar de huidige covid-cijfers kijken. Zulke hoge cijfers hebben we eerder nooit gehad. Nu zijn wij al meer dan een halfjaar bezig en moeten wij de samenleving op allerlei manieren gemotiveerd krijgen zich te laten inenten tegen COVID-19. Mensen die gevaccineerd zijn, moeten nog steeds voorzichtig zijn, omdat je ook als je gevaccineerd ben, besmet kunt raken, alleen word je in de regel dan niet erg ziek. Bepaalde mensen denken ook dat als je de ziekte eenmaal hebt gekregen, je immuun ervoor bent geworden. We moeten er nimmer vanuit gaan, dat als wij maar genoeg onze weerstand boosten, of wanneer wij COVID-19 al een keer hebben opgelopen, wij immuun zijn. De persoonlijke verantwoordelijkheid zal volgens Keerpunt, sowieso altijd prioriteit moeten genieten. Hoe voorzichtig wij ook mogen zijn, we zijn niet vrijgesteld van besmetting met COVID-19. Wilt u de samenleving helpen en ondersteunen, dan moet u ervoor zorgen dat u niet in het ziekenhuis belandt. Dat kan alleen doen door zich te laten vaccineren, want dan hebt u bescherming, want dan alleen wordt bescherming bereikt en de kans dat men op de Intensive Care Unit of in het ziekenhuis terechtkomt, verkleind. De ziekenhuizen hebben een gedeeltelijke verantwoordelijkheid, en zij kunnen het niet alleen. Wij moeten ervoor zorgen dat de ziekenhuisopnames omlaag worden gebracht.