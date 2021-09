POLITIEKE AGENDA

Wat een enorme heisa wordt er ineens gemaakt door de onlangs tot voorzitter van de Surinaamse Politie Bond gekozen inspecteur Mielando Atompai, over de benoeming en bevordering van Shivanand Ramlall tot commissaris van politie, die niet onmiddellijk zal dienen binnen het KPS, maar directeur wordt van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV. Atompai eist nu dat de benoeming die door middel van een presidentieel besluit is gerealiseerd, wordt teruggedraaid, omdat Ramlall niet voor een dergelijke bevordering binnen het KPS in aanmerking zou mogen of kunnen komen. Atompai is naar de mening van Keerpunt, duidelijk met een politiek steekspel bezig en probeert met backing van de leden en inspelende op sentimenten en de reeds lang bestaande ontevredenheid binnen het KPS, bepaalde enge belangen van zeer vermoedelijk externe krachten buiten het korps te behartigen en beschermen. Wat steeds weer opvalt, is dat bondsbestuursleden zich meer wanen dan ze in werkelijkheid zijn en de ondersteuning van de leden trachten te gebruiken en ook misbruiken om bepaalde doelen die niets met het vakbondswerk te maken hebben, te realiseren. Voor niet ingewijden blijft het vaag wat Atompai en zijn SPB-bestuur allemaal in petto hebben, maar degenen die goed geïnformeerd zijn en worden, weten precies wat zich achter de schermen voltrekt en wiens belangen moeten worden gediend en daarbij wordt het KPS als werkarm van justitie misbruikt. Heeft ook deels te maken met de infiltratie van tal van informele figuren binnen het KPS. De huidige voorzitter van het KPS moet zijn hypocrisie laten varen, want we willen daarom ook even verwijzen naar bepaalde benoemingen en bevorderingen van politieofficieren gedurende de regeringen Bouterse.

Waarom werd er in 2018 geen tamtam gemaakt door het bestuur van de SPB, toen een inspecteur van politie tweede klasse door minister Getrouw werd gekatapulteerd, eerst naar hoofdinspecteur, vervolgens naar commissaris en naderhand tot hoofdcommissaris van politie. Waarom deden de bestuursleden van de SPB toen hun grote schuif niet open, om te wijzen op de onrechtvaardige promotie ten opzichte van andere hoge officieren die veel eerder in aanmerking hadden moeten komen voor de functie van hoofdcommissaris van politie? Waren die andere hoge politieofficieren toen niet loyaal genoeg aan het paarse bewind van Bouterse? Wij zijn ervan overtuigd dat er toen ook meerdere hoge officieren met voldoende dienstjaren waren die voor de functie in aanmerking konden komen. Maar jammer genoeg werden die vermoedelijk niet als loyaal aan paars genoeg bevonden. Het toenmalige bestuur toonde toen zeker niet de benodigde stoutmoedigheid om tegen de dubieuze bevordering en benoeming in het geweer te komen. Meneer Atompai moet zich meer met de daadwerkelijke belangen van de leden gaan bezighouden en niet uit zijn nek staan te leuteren over een bevoegdheid die het staatshoofd heeft en waar hij niet aan behoort te tornen.