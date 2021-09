MASSAAL BOETES OPLEGGEN AAN OVERTREDERS

De boetelijst voor de verschillende lockdown overtredingen werd met ingang van zaterdag 24 juli aangepast. Het organiseren van huisfeestjes is, zoals bekend, al geruime tijd verboden (covid-maatregel) en de boete voor het overtreden van dit verbod is verhoogd van SRD 5000 naar SRD 50.000. De boete voor mensen die zich na de 21.00u (lockdown tijd) op de openbare weg begeven zonder een dispensatiebrief, is verhoogd van SRD 350 naar SRD 700. Op het niet dragen van een neus-mondbedekking op plekken buitenshuis, kan een boete staan van SRD 500. Voor het overtreden van het samenscholingsverbod, staat een boete van SRD 850. Het organiseren van rouwzittingen, waarbij er zich meer mensen bevinden dan is toegestaan, kan een boete van SRD 500 opleveren. Het overtreden van de Wet op de Contactsport, levert een boete van SRD 850 op. Het gebruiken van alcoholhoudende dranken in het openbaar of zich onnodig ophouden in de nabijheid van winkels of supermarkten, wordt beboet met eveneens SRD 850. Als het verbod op openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook wordt overtreden, krijgt men een boete van SRD 10.000. Voor het overtreden van de quarantaineregel, krijgt men een boete van SRD 4.000.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gaf destijds aan, dat Suriname niet aldoor in een lockdown kan blijven. ‘’Uiteindelijk moet de gemeenschap haar eigen verantwoordelijkheid kennen’’, stelde de minister. Hij zei verder dat er niet geschroomd zal worden op te treden tegen mensen die zich niet houden aan de covid-maatregelen. Keerpunt is van mening, dat Ramadhin nu de daad bij het woord moet voegen, en niet alleen moet dreigen met boetes enz. Zijn collega-minister van JusPol moet ingrijpen, zodat de samenleving ook duidelijk de boodschap begrijpt. De regering is naar verluidt, aan het overwegen de maatregelen die tot doel hebben de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, wederom aan te scherpen. Het Outbreak Management Team (OMT) heeft de afgelopen weken benadrukt, dat de handhaving en het beboeten van lockdown overtreders zou worden verscherpt, maar ondanks die waarschuwingen, lijkt het erop dat burgers nonchalanter zijn geworden met betrekking tot de maatregelen.