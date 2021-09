Luchthavenbeheer heeft meer dan USD 10 miljoen verlies geleden

N.V. Luchthavenbeheer heeft sinds de covid-pandemie, meer dan 10 miljoen US-dollars verlies geleden. Vijay Chotkan, directeur Luchthavenbeheer, zei gisteren in gesprek met STVS Journaal, dat het ‘’een immense schade is die niet meer ingehaald zal kunnen worden’’. Chotkan zei dat de nieuwe open sky contracten, perspectieven bieden voor de luchtvaartsector. Gelet op de huidige ontwikkelingen rond COVID-19 en de vaccinatieprogramma’s, komt de sector weer op gang. ‘’Als het zo blijft, zal de J. A. Pengel luchthaven weer gaan verdienen.’’ De strategie is om personeel de nodige training te geven om goed te kunnen inspelen op de vooruitzichten. Momenteel is de luchthaven volgens Chotkan, weer volledig operationeel. Op dagbasis vertrekken voldoende vluchten naar verschillende destinaties die worden uitgevoerd door verschillende vliegmaatschappijen.

“Als we zo kijken, hebben we KLM vier keer in de week, SLM twee keer en vanaf 7 september zijn we gestart met de American Airlines vluchten vijf keer in de week. Dan hebben we ook de Aruba vluchten vanwege Fly Always, dus het is aardig wat. We zijn weer 24/7 open als airport. We hebben tijdens de covid-periode zoveel als mogelijk proberen terug te brengen, omdat wij ook zoveel als mogelijk kosten wilden besparen om de salarissen te kunnen betalen en de minimale operationele kosten te kunnen dekken’, aldus Chotkan.