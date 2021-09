De douane heeft op de Amsterdamse luchthaven, 400 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een lading vis. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat de vis en toegevoegde vis uit Suriname afkomstig waren. In onze editie van vrijdag jl., maakten wij reeds melding van deze vondst. Niemand in dit land kijkt meer op van de drugsvangsten die hier en in het buitenland worden gedaan en waarbij Suriname een direct aandeel bij heeft.

Recentelijk nog werd in een busje aan de Smaragdstraat 400 kilo cocaïne aangetroffen, die niet lang daarvoor vanuit het Moengogebied naar de hoofdstad was getransporteerd. De bus is zonder enige visitatie langs de politiepost te Stolkerts-ijver gekomen. In deze zaak werden vrij snel twee verdachten zichtbaar gemaakt. Verschillende lokale media meldden, dat een der verdachten de commissaris van politie P. is en de andere een lijfwacht van de vicepresident. Het onderzoek in deze kwestie zou nog gaande zijn. Over deze zaak is daarna niets meer vernomen. Ook is het onduidelijk wat met de 400 kilo cocaïne is gebeurd. Boze tongen beweren dat de narco-rechercheurs belast met het onderzoek, van hogerhand zijn teruggefloten en dat er ook hierbij sprake is van de zoveelste doofpotaffaire. In ieder geval is het in deze zaak wederom muisstil geworden. Zou ons niet verbazen als er nu ook weer sprake is van klassenjustitie. Wat wel als een paal boven water staat, is dat in dit land grote boeven worden omhangen met grote onderscheidingen en kleine boeven worden ‘opgehangen’.