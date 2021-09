DAADWERKELIJK AAN JE WOORD HOUDEN

Ook tijdens zijn bezoek aan Nederland werd president Chandrikapersad Santokhi gewezen op zijn friends en family beleid, en studenten vroegen hem, waarom hij dat nu toepast, terwijl hij in 2015 steevast verklaarde tegen nepotisme te zijn. Onlangs werd Santokhi als gast uitgenodigd in het Nederlandse tv-programma College Tour. Daar werd onder andere ook gesproken over de vele benoemingen, zoals de aanstelling van First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry op zijn kabinet. De presidentsvrouwe is namelijk per 1 oktober 2020 benoemd tot algemeen directeur op het Kabinet van de President. Ook is zij lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie en trekker van de Get Skilled Academy. Heel kort was zij vicevoorzitter van de presidentiële commissie Rechtspositionele Aangelegenheden, maar op eigen verzoek werd zij ontlast uit deze functie. Kort na haar aantreden werd zij bovendien ook beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie. Het is een slechte zet van de regering dat de First Lady zoveel functies bekleedt. ‘’Deze regering zal niet meewerken aan nepotisme, vriendjespolitiek en corruptie”, waren voor de verkiezingen nog de woorden van Santokhi. Maar in haar eerste jaar is de regering gelijk begonnen met nepotisme. In het voormelde programma in Nederland stelde San-tokhi, dat het kabinet niemand had om beleid te maken. “De First Lady heeft in ieder geval met alle anderen, een stukje verantwoordelijkheid gekregen om het beleid te ondersteunen op het gebied van capaciteit en managementversterking”, aldus Santokhi. Vervolgens zei hij, dat hij er zich bewust van is, dat de samenleving kritiek heeft. Maar volgens hem heeft de First Lady zelf aangehaald, dat zij niet afhankelijk wil zijn van de president zijn salaris, omdat ze afgestudeerd is en zelf wil werken. “Als er kritieken naar voren zijn gekomen namelijk betrekking hebbende op het benoemingsbeleid, zullen we dat zeker moeten verbeteren”, zei de president. Santokhi verduidelijkte, dat de benoemingen teruggedraaid zullen worden. Mensen die te veel functies bekleden, daar zal dus een stokje voor gestoken worden. Veel parlementariërs zijn het ook niet eens met de benoemingen. Er zijn volgens hen, genoeg gekwalificeerde mensen die de partij vanaf het begin hebben ondersteund met al hun capaciteiten die ook in aanmerking zouden moeten komen. Keerpunt spreekt de hoop uit, dat de president zich daadwerkelijk aan zijn woord zal houden, omdat er zeker geluisterd dient te worden naar de zorgpunten uit de samenleving. Als de coalitie niet wil luisteren naar wat leeft in de samenleving, is zij niet op het juiste spoor. Want het is al meerdere malen tot uiting gebracht, dat zij lak heeft aan wat het volk als onaanvaardbaar ziet.