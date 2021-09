Brunswijk zal president om verduidelijking vragen

“Ik zal de president vragen of Abop een ‘sta in de weg’ voor hem is. Dat gevoel heb ik wel gekregen, tijdens zijn bezoek aan Nederland”, dit zei de vicepresident, Ronnie Brunswijk, in gesprek met een lokaal medium. Tijdens een partijbezoek in Den Haag gaf Santokhi aan, meer dan 28 zetels te verwachten bij eventuele volgende verkiezingen, zodat hij het land beter kan besturen. Verder zou hij hebben gezegd, dat de VHP diaspora wakker moet worden, gezien de verkiezingscampagne in Suriname al is gestart en deze ook eerder gehouden zouden kunnen worden. Echter kwam de president terug op zijn woorden, en verklaarde, dat dit slechts bedoeld is de mensen aan erop te wijzen dat alles mogelijk is en dat zij ook daarop voorbereid moeten zijn. Brunswijk daarentegen ziet dit niet als normaal. “Als de president moeite heeft met de samenwerking, moet hij ons dat zeggen. Maar tot nu toe, kunnen we praten over een goede samenwerking”, aldus de vicepresident. Volgens hem wordt er drie keer per week vergaderd met de president. Hoewel hij spreekt van een goede samenwerking, is Brunswijk van mening dat de NPS en PL meer betrokken moeten worden bij de besluitvorming. “Zij zijn vaak niet op de hoogte over genomen beslissingen”, gaf Brunswijk te kennen. Volgens hem heeft dit te maken met het feit, dat zij slechts een keer per week met de president in overleg treden. Dit zal volgens de vicepresident meer moeten geschieden. “De NPS en de PL zijn niet buitenspel gezet”, aldus Brunswijk. Hij zegt verder niet te snappen waarom de president over vervroegde verkiezingen praat. Dit is volgens hem nergens voor nodig, als het beleid goed is. Verder is hij niet te spreken over het beleid, waarbij zaken worden goedgekeurd binnen de Raad van Ministers (RvM) en ook de minister van Financiën aanzit, maar achteraf de middelen toch niet kunnen worden vrijgemaakt.