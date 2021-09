WHO zal virtuele vergadering organiseren voor vertegenwoordigers van malariabestrijdingsprogramma’s

In de afgelopen jaren hebben de zes landen van de Greater Mekong Subregio (GMS), indrukwekkende inspanningen geleverd om de morbiditeit en mortaliteit van malaria te verminderen en een robuust systeem te ontwikkelen voor het rapporteren, onderzoeken en reageren op gevallen om zo de eliminatie van malaria en de algehele capaciteit van nationale programma’s voor het genereren, analyseren, opslaan, delen en gebruiken van informatie, te verhogen. Met name de COVID-19-pandemie heeft de cruciale rol benadrukt van bewakingssystemen om snelle rapportage en het delen van gegevens te leveren.

De jaarlijkse vergadering is van cruciaal belang om de status van de bewakingssystemen van de GMS-landen te beoordelen, met name voor eliminatiecapaciteiten en om uitdagingen te identificeren en aanbevelingen te doen voor praktische oplossingen om de bewakingssystemen te versterken. Het is ook de plaats om de verbetering van de regionale surveillance te bespreken via de Malaria Elimination Database (MEDB) door te focussen op methoden voor het verbeteren van gegevensverzameling en het delen van gegevens tussen nationale malariaprogramma’s en partners.

Op regionaal niveau verstrekt het Regionale Artemisinin-initiatief (RAI) van het Wereldfonds financiering aan de WHO om de MEDB te hosten. Het platform wordt gehost op de Hub (Phnom Penh), bestaande uit maandelijkse geaggregeerde gegevens per district en lager niveau (d.w.z. het niveau van de gezondheidsinstelling voor Cambodja en Lao PDR, subdistrictsniveau voor Thailand, provinciaal niveau voor Yunnan (China), gemeenteniveau voor Myanmar en provinciaal/districtsniveau voor Vietnam) met beschikbare gegevens vanaf 2010/2012 tot heden. De MEDB stelt de GMS-landen in staat het toezicht te versterken, monitoring en evaluatie te verbeteren, analyses uit te voeren over de verspreiding en trends van malaria, en gegevens te delen.

Het Mekong Malaria Elimination (MME) -programma van de WHO zal de virtuele vergadering organiseren die vertegenwoordigers van malariabestrijdingsprogramma’s, bewakingscentra uit GMS-landen en technische experts en partners samenbrengt om de huidige status en prestaties van nationale bewakingssystemen, de impact van COVID-19 te beoordelen over de systemen en om de toekomstige prioriteiten voor de MEDB en verbeterpunten voor het delen van gegevens te bespreken.

Details over hoe u zich kunt registreren, worden nog verstrekt. Technische partners, nationale malariaprogramma’s, VN-agentschappen en andere leden van de wereldwijde malariagemeenschap zijn welkom. Het evenement is niet toegankelijk voor particulieren of de media. De agenda en sprekers zullen te zijner tijd worden gedeeld.

(Bron: WHO.int)