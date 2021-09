Caricom-landen willen maatregelen om vaccinatiegraad op te voeren

President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 13 september met een delegatie deelgenomen aan de 16e speciale spoedvergadering van de Caricom-staatshoofden en -regeringsleiders in het kader van de COVID-19-situatie in de regio. Santokhi zei eergisteren op een persconferentie, dat de meeting met de Caricom-staatshoofden en -regeringsleiders een uitwisseling was van informatie binnen de Caraïbische regio omtrent covid, de besmetting, verspreiding, nieuwe varianten, vaccins en de statistische informatie van de verschillende landen.

Volgens de president komt er een tweede meeting tussen de Caricom en vertegenwoordigers van Amerika, Engeland en Canada met betrekking tot de ondersteuning die zij geven met betrekking tot het vaccin en het beleid naar het reizend verkeer, de economie en de toeristen toe. “De rode draad in de bespreking is dat landen ook maatregelen willen om de vaccinatiegraad op te voeren, zodat grote delen van de bevolking gevaccineerd worden en vooral beroepsgroepen verplicht worden’’, stelde Santokhi. Een van de maatregelen is dat alleen wie gevaccineerd is, toegang heeft tot publieke gelegenheden. De vergadering die via videoconferentie werd gehouden, werd geleid door de zittende voorzitter Gaston Browne, premier van Antigua en Barbuda.

Volgens Santokhi willen de landen de maatregelen invoeren, zodat over kan worden gegaan naar een normale maatschappij en er maatrelen getroffen kunnen worden tegen verschillende soorten virussen. “Daarvoor zijn er regionale strategieën nodig. Het probleem is dat de Caricom-landen geen capaciteit hebben om het Deltavirus zelfstandig in eigen land te detecteren. De samples worden gestuurd naar CARPHA. Suriname stuurt zijn samples naar Nederland, maar voordat we de resultaten krijgen, zijn er 8-10 dagen voorbij, met de kans dat de persoon die eigenlijk besmet is en thuis moet zitten, zoveel anderen heeft besmet. Wij moeten intern ons beleid aanpassen en strengere maatregelen treffen voor mensen van wie we vermoeden dat het gaat om de Deltavariant totdat het resultaat binnen is”, aldus Santokhi.

De grootste uitdaging waar de regio mee te maken heeft, is de verspreiding van het virus in de regio en de opkomst van de Deltavariant. Voorts ligt de bezorgdheid in de verhoogde graad van ernstige zieke patiënten welke kan leiden tot een grotere druk op het gezondheidszorgsysteem, overvolle spoedeisende hulpafdelingen, ziekenhuizen zonder zuurstof en ventilatoren.

Een andere uitdaging waar men mee te kampen heeft, is het feit dat veel mensen nog twijfelen of weigeren om zich te laten vaccineren.

