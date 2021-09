Strafinrichting Santo Boma wederom getroffen door covid-uitbraak

De Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI) te Santo Boma kampt voor de derde keer met een covid-uitbraak. De vorige keer zou een penitentiaire ambtenaar zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dit keer zijn ongeveer 40 gedetineerden en 4 penitentiaire ambtenaren besmet geraakt. Het is niet bekend hoe de besmetting plaats heeft kunnen vinden. Volgens bronnen waren eerst 3 gedetineerden die buiten werkzaamheden hadden verricht besmet geraakt, zij zouden in contact zijn geweest met de overige gedetineerden met als gevolg de verspreiding.

Volgens familie van de gedetineerden is er sprake van een zorgwekkende situatie, gezien de gedetineerden al langer dan een jaar geen bezoek van familieleden of kennissen krijgen, maar slechts spullen mogen afstaan. “Als er dan steeds een besmetting binnen is ondanks er geen bezoek is, dan kunnen ze het zaakje liever opengooien, want het komt dan nog steeds van buiten”, zegt de zus van één van de gedetineerden tegenover de krant.

Verder zou er een tekort zijn aan water binnen de inrichting. Op bepaalde tijden komt er geen water uit de kraan. “In een periode waarbij ons wordt geadviseerd om onze handen te reinigen, heeft de inrichting een tekort”, aldus de zus.

Ook de penitentiaire ambtenaren uitte hun misnoegen tegenover een lokaal medium. Volgens hen is er op bepaalde momenten inderdaad geen water en stagneert dit het werk. De gedetineerden gaan dan later op kamer dan normaal. Ook is er een tekort aan ontsmettingsmiddelen en handschoenen op de verschillende afdelingen. Enkele maanden geleden waren de penitentiaire ambtenaren reeds in actie, omdat zij niet over PPE beschikten.