Groenteprijzen vertonen dalende trend

In de afgelopen weken zijn de prijzen van groenten enorm gedaald. Vanwege de hevige regenval de afgelopen maanden, waren de prijzen aan de hoge kant. Zo moest men voor een bosje kouseband al dichtbij SRD 30 neertellen, terwijl een hoopje antroewa al rond de SRD75 kostte. Voor beide groenten schommelen de prijzen nu tussen SRD 10 – SRD 30. Volgens de landbouwers heeft dit te maken met het feit dat er evenwichtssituatie is in de weeromstandigheden. “We hebben momenteel evenveel zon als regen kun je zeggen en dat is wat wij nodig hebben”, aldus een landbouwer uit het district Wanica.

Hoewel de prijzen lager liggen dan de voorgaande maanden, is het volgens de landbouwers niet als hoe het voorheen was. Dit heeft volgens hen te maken met de prijzen voor onder andere mest en verdelgingsmiddelen. “Die zaken zijn nog heel erg duur in de winkel. Als men ons als landbouwers tegemoet komt op dat gebied, dan kunnen wij onze groenten ook goedkoper aan de man brengen. Dit zal ervoor zorgen dat de gemeenschap optimaal en vooral van gezonde voeding voorzien kan worden”, aldus de landbouwer.

De landbouwers gaven te kennen dat ondanks de lagere prijzen voor groenten, de verkoop behoorlijk is afgenomen. “De mensen bezuinigen op groenten en dat moet het juist niet worden. Ik snap wel dat allerlei kosten betaald moeten worden, maar een gezonde samenleving is belangrijker. Vandaar dat wij als landbouwers verwachten dat de overheid ons tegemoet komt, zodat de prijzen verder dalen. Als een bosje kouseband bij wijze van spreken voor SRD 4 verkocht wordt, zal eenieder zich dat kunnen permitteren”, zei de landbouwer.