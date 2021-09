PAARDENMIDDEL IVERMECTINE IS COVID-MEDICIJN?

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de Verenigde Staten (VS), hebben vorige week een ge-zondheidsadvies uitgevaardigd, waarin artsen en het publiek worden gewaarschuwd voor de “snelle toename” van het voorschrijven van de antiparasitaire medicijn ivermectine. De CDC waarschuwen ook voor een toename van meldingen van ernstige ziekten veroorzaakt door de medicijn. Ivermectine wordt gebruikt voor de behandeling van parasieten zoals wormen en luizen bij mensen en wordt ook door dierenartsen gebruikt om grote dieren te ontwormen. Maandenlang hebben verschillende media berichten gelanceerd, over hoe ivermectine gebruikt kan worden om COVID-19 te behandelen. Het is een populair onderwerp op Twitter. Ivermectine wordt een “wondermiddel” ge-noemd in hoorzittingen van het congres. Zelfs de Republikeinse senator Ron Johnson uit Wisconsin, heeft het middel aangeprezen om COVID-19 te behandelen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), heeft mensen gewaarschuwd tegen het gebruik van ivermectine voor de behandeling van COVID-19. Afgelopen zaterdag tweette de FDA: “Je bent geen paard. Je bent geen koe. Serieus, jullie allemaal. Stop ermee.” Het aantal gevallen bij het antigifcentra, zijn verdrievoudigd in vergelijking met het aantal oproepen over de medicijn vóór de pandemie, aldus de CDC. Vorige week werd een persbericht gelanceerd, waarin bekendgemaakt werd dat de Faculteit der Medische Wetenschappen in Suriname, is gestart met een onderzoek naar de werking van ivermectine in de beginfase van een infectie met COVID-19. Dit zal in het kader worden gedaan van een wereldwijd onderzoek naar de werking van het geneesmiddel ivermectine om een infectie van het coronavirus te behandelen. Dit middel wordt al jaren effectief en veilig gebruikt bij de behandeling van worminfecties. Het is een goedkoop en makkelijk verkrijgbaar middel dat in sommige landen wordt gegeven als deel van de behandeling van COVID-19. Laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat ivermectine de hoeveelheid virussen vermindert. Of het middel ook bij mensen de ziekte bestrijdt en hoe het middel het beste gebruikt kan worden, is echter niet helemaal duidelijk. In Suriname kunnen personen met covid-gerelateerde klachten die willen deelnemen aan dit onderzoek, terecht bij de verschillende poli’s van de RGD voor een swab test en voor registratie. Indien men mee wil doen, wordt er meteen een covid-sneltest afgenomen en het resultaat wordt ter plaatste gedeeld met de patiënt. Indien de sneltest positief is, krijgt de persoon een voorgeschreven behandeling en wordt begeleid om zijn of haar temperatuur en zuurstofgehalte dagelijks te meten. Keerpunt vraagt zich af, of dit middel dat wordt gebruikt om parasieten te bestrijden bij dieren, moet worden ingezet bij de mens die het covid-virus heeft opgelopen. Wij zijn toch nog toe heel sceptisch en hopen dat dit geen nadelige gevolgen zal hebben, vooral omdat de CDC een waarschuwing heeft doen uitgaan. Volgens het bericht van het MWI, beveelt de WHO aan het middel alleen te gebruiken in onderzoek, oftewel in clinical trials.

Conform dit advies wordt in Suriname er onderzoek gedaan of het middel ernstige ziekte bij infectie met het virus kan voorkomen in de beginfase van COVID-19. De ivermectine in deze trial is voor mensen bedoeld en speciaal hiervoor geïmporteerd. Dit onderzoek is een triple blind placebo controlled trial, waarbij de onderzoeker de werking van ivermectine vergelijkt ten opzichte van een capsule zonder ivermectine. Om er zeker van te zijn dat niemand van tevoren weet wie wel en wie niet een medicament krijgt, krijgt de helft van de deelnemers een placebo.

Dit zijn capsules waarin geen medicament zit. In het onderzoek naar de werking van ivermectine bij covid-patiënten, zijn er al een aantal deelnemers. Zij zijn uitgenodigd om deel te nemen nadat een sneltest, die wordt uitgevoerd naast het swabben, positief was. Zodra er voldoende mensen zijn behandeld, gaan de onderzoekers het ziekteverloop van de groep mensen die capsules met het middel innemen vergelijken met de groep mensen die capsules zonder het middel inneemt. De voordelen om aan dit onderzoek deel te nemen indien u besmet bent met COVID-19, zijn dat u mogelijk behandeld wordt met een middel dat voorkomt dat u erger ziek wordt of anderen besmet. Maar in de oproep naar vrijwillige deelnemers kunnen wij nergens lezen, wat de nadelen van ivermectine zijn. De CDC heeft artsen in Amerika onlangs erop geattendeerd, dat ivermectine niet is goedgekeurd voor gebruik bij COVID-19-patiënten. Artsen hebben de mogelijkheid onderzocht, maar klinische proeven met ivermectine “leverden onvoldoende bewijs op”, om er COVID-19 te behandelen. De CDC zijn nog steeds van mening dat vaccinatie in plaats van behandeling, “de veiligste en meest effectieve manier is om ziek worden te voorkomen en te beschermen tegen ernstige ziekten en overlijden als gevolg van COVID-19’’.